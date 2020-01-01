Человеку впервые пересадили почку от модифицированной свиньи

Раньше почку от свиньи пересаживать было нельзя из-за несовместимости.

Только в США более ста тысяч человек ждут трансплантации органов , и ученые спешат найти другие варианты помимо человеческих доноров. Теперь впервые человеку успешно пересажена свиная почка.

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Когда мы говорим “успешно“, это было проверено только в течение 54 часов на человеческом пациенте, у которого уже был мертвый мозг и который оставался живым искусственно. Но, насколько могла судить бригада трансплантологов, почка в это время была подключена и функционировала нормально.

Технически это называется ксенотрансплантацией или трансплантацией тканей или органов от одного вида к другому. Если работа, впервые предложенная здесь, может быть развита, свиньи могут предоставить множество органов, пригодных для использования людьми, которые в них нуждаются. В настоящее время в США в среднем 17 человек умирают в очереди на трансплантацию в день.

“Это огромный прорыв“, - сказал New York Times Дорри Сегев, профессор хирургии трансплантата в Медицинской школе Джонса Хопкинса, который не принимал участия в исследовании. “Это большое, важное дело“.

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Еще предстоит преодолеть множество препятствий, в том числе одобрение регулирующих органов, но использование органов других животных таким образом также может помочь сотням тысяч людей, которые не считаются подверженными достаточному риску, чтобы получить трансплантат, но которым приходится иметь дело с требующие процедуры диализа почек.

Органы свиней долгое время считались потенциально подходящими для человека, но клетки свиней содержат сахар, называемый альфа-гал, который вызывает немедленное отторжение организмом человека. В данном случае свинья была генетически модифицирована, чтобы не производить альфа-гал.

В то время как почка свиньи находилась вне тела пациента, было замечено, что во время операции она выполняла свою работу: то есть отфильтровывала продукты жизнедеятельности из крови и вырабатывала мочу.

“Это даже лучше, чем я надеялся“, - сказал USA Today хирург Роберт Монтгомери, который руководил трансплантацией в NYU Langone Health в Нью-Йорке.

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Пока нет рецензируемого научного отчета об операции, но мы можем быть осторожно оптимистичны. Эксперты говорят, что испытания почек свиньи на тяжелобольных людях - пациентах, у которых не осталось других вариантов - могут быть проведены в течение двух лет.

Однако следует учитывать этические соображения. Хотя семья пациента-человека в этом тесте дала свое согласие, не всех устраивает идея разведения животных специально для извлечения их органов.

Что может сделать органы свиней более приемлемыми, чем органы других животных, таких как обезьяны, так это то, что свиней уже разводят для употребления в пищу. У них большие пометы, короткие периоды беременности и органы, похожие на те, что есть у нас.

Мы уже используем трансплантаты свиной кожи для лечения ожогов и сердечных клапанов свиней у людей, а эксперименты с сердцами свиней у бабуинов уже проводились, так что есть прецедент. Ожидайте услышать гораздо больше о потенциале использования органов свиньи в организме человека в ближайшие годы.

“Это важный шаг вперед в реализации обещания ксенотрансплантации, которая будет спасать тысячи жизней каждый год в не столь отдаленном будущем“, - сказала Мартина Ротблатт, исполнительный директор United Therapeutics - компании, которая генетически сконструировала свиней.

Напомним, ранее сообщалось, что хирург удачно пересадил голову трупу.