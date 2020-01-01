Сегодня на небе можно увидеть Луну Охотника
Октябрьское полнолуние достигнет своего пика в 17:57 по Киеву сегодня (20 октября), хотя Луна была полной с вечера понедельника и будет оставаться большой и яркой в ночном небе до четверга. Полная луна будет видна в ночное время обычному наблюдателю, если позволит погода.
Это полнолуние будет сопровождаться планетой Меркурий, которая появится примерно на 5 градусов над восточным горизонтом.
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Луна встанет в созвездии Кита. Однако сегодня вечером (20 октября), Луна переместится в созвездие Рыб.
Это полнолуние, которое называется Луна Охотника, всегда следует за Луной Урожая и названа в честь времени года, когда животные откармливаются, готовясь к более холодным месяцам вперед, и начинается сезон охоты, чтобы охотники могли запастись мясом на зиму.
Другие названия октябрьского полнолуния - это Луна с падающими листьями и Луна в умирающей траве, представляющие различные сезонные изменения. Некоторые также называют это Кровавой Луной или Сангвинической Луной, что также относится к началу осени и сезона охоты. Полнолуние в октябре также называют Путешествующей Луной, которая представляет собой миграцию животных и людей, готовящихся к зиме.
Октябрьское полнолуние также имеет историческое значение в традиционном индуистском календаре, поскольку оно знаменует конец месяца ашвин. Для буддистов это знаменует конец васса - трехмесячного периода поста для монахов.
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Полная Луна Охотника также происходит на этой неделе одновременно с пиком метеорного потока Орионид. Метеорный поток Орионид достигнет пика между полуночью и восходом солнца в четверг (21 октября), когда в час может быть видно до 10-20 метеоров. Однако яркость полной Луны может затруднить обнаружение падающей звезды.
Напомним, ранее сообщалось, что на небе можно увидеть полную Луну, Сатурн и Юпитер.
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