Мир в макросъемке: Названы лучшие фото конкурса Крупный план 2021 года

Названы лучшие работы фотоконкурса "Крупный план 2021 года".

Конкурс “Фотограф года крупным планом“, который проводится уже третий год, быстро превратился в впечатляющую демонстрацию макросъемки. Основные события 2021 года включают в себя ряд сюрреалистических снимков грибов, потрясающий снимок шершня, на которого нападает рой муравьев, и редкий взгляд на борьбу с жабоголовыми ящерицами-агамами.

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В отличие от культового конкурса фотографий “Маленький мир“ от Nikon, который, как правило, посвящен науке о микроскопической фотографии, “Фотограф года крупным планом“ представляет собой более общее празднование искусства крупным планом. В этом году девять категорий, на две больше, чем в прошлый раз, включая животных, насекомых, растения и грибы, интимные пейзажи, а также новые категории - “Под водой“, а также “Бабочки и стрекозы“.

Конкурс дает широкое определение фотографии крупным планом. По сути, в конкурсе приветствуются любые изображения, которые увеличивают объект с большей детализацией, чем можно было бы увидеть невооруженным глазом. Это охватывает все, от макросъемки небольшой флоры и фауны до полной микроскопической фотографии.

Главный приз в этом году получил норвежский фотограф Пал Хермансен за невероятный снимок насекомых, который кажется составным, но на самом деле это не так. Коллекция насекомых вышла из неисправной лампы в доме Хермансена.

“Я осушил лампу и разложил ее содержимое на большом световом столике, который оставался после моих дней слайдов“, - говорит Хермансен. “Я хотел выразить хаос и разнообразие этого открытия, но также найти некую композицию. Для меня это визуальное напоминание о важном и огромном разнообразии животных вокруг нас, которые мы принимаем как должное“.

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Еще одним ярким событием стал поразительный взгляд чешского фотографа дикой природы Петра Бамбусека на группу муравьев, работающих вместе, чтобы уничтожить большого шершня.

“Муравьи Liometopum живут большими колониями на огромных деревьях и питаются разными видами пищи“, - объясняет Бамбусек. “На картинке вы можете увидеть, как группа муравьев вместе охотится на шершня“.

Среди других заметных снимков из впечатляющего ассортимента победителей - великолепный крупный план чашечных грибов, психоделический вихрь мыльных пузырей и потрясающий снимок стеклянных бутылок, выглядящих как волны, разбивающиеся о пляж.

Напомним, ранее показали невероятные фотографии мокрых насекомых.