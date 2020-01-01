Коронавирус может вызывать слабоумие

Это касается и других вирусных инфекций.

Основываясь на растущем количестве доказательств связи вирусных инфекций с нейродегенеративными заболеваниями, новое исследование, опубликованное в Nature Communications, продемонстрировало, как определенные молекулы на поверхности вирусов могут способствовать агрегации токсичных белков, связанных с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Читай также: Обнаружено лекарство против смертельной формы слабоумия

Идея о том, что микробные инфекции могут вызывать нейродегенеративные заболевания, не нова. Еще в 1950-х годах ученые постулировали, что острая вирусная инфекция может привести к прогрессирующим неврологическим проблемам спустя годы или даже десятилетия.

Хотя доказательств этой связи, безусловно, растет, механизмы, с помощью которых вирусные угрозы могут влиять на прогрессирование заболеваний головного мозга, все еще остаются полностью гипотетическими. Распространенная гипотеза предполагает, что некоторые вирусные инфекции могут вызывать аномальные иммунные реакции, которые впоследствии сохраняются в течение многих лет, в конечном итоге вызывая неврологические нарушения, связанные с некоторыми заболеваниями головного мозга.

Это новое исследование предлагает другой механизм, связывающий вирусы с заболеваниями головного мозга. В ходе серии лабораторных экспериментов исследователи изучали, как молекулы на поверхности некоторых вирусов могут способствовать распространению и накоплению белков, которые, как предполагается, вызывают такие заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Читай также: Древний коронавирус прокатился по Восточной Азии 25 тысяч лет назад

В экспериментах использовались два типа вирусных поверхностных белков, также известных как вирусные лиганды: спайковый белок, обнаруженный на SARS-CoV-2, и гликопротеин вируса, вызывающего везикулярный стоматит, заболевание, поражающее домашний скот. Ина Ворберг, руководитель нового исследования, объясняет, как эксперименты продемонстрировали, что эти вирусные белки вызывали агрегацию токсичных белков и увеличивали распространение этих скоплений между клетками.

“Мы смогли показать, что вирусные белки включены как в клеточную мембрану, так и во внеклеточные везикулы“, - говорит Ворберг. “Их присутствие увеличивало распространение белковых агрегатов между клетками как за счет прямого контакта клеток, так и за счет внеклеточных везикул“.

Хотя это новое открытие, это не первое исследование, предлагающее механизм, с помощью которого вирусы могут напрямую ускорять распространение агрегатов токсичных белков. Убедительным 2019 исследования продемонстрировали, как вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1) может индуцировать агрегацию амилоидных белков вызывает вредные патологические признаки, связанные с болезнью Альцгеймера.

Читай также: Ученые подсчитали шансы на новую пандемию

Новое исследование перекликается с опасениями, высказанными другими исследователями в отношении потенциальных долгосрочных последствий SARS-CoV-2. В прошлом году группа австралийских нейробиологов предупредила, что пандемия COVID-19 может спровоцировать потенциальную “тихую волну“ нейродегенеративных заболеваний.

В статье, опубликованной в Journal of Parkinson's Disease, содержится призыв к усилению наблюдения за неврологическими заболеваниями в ближайшие годы. Исследователи отметили ряд способов, которыми COVID-19 может вскоре увеличить количество случаев болезни Паркинсона, также сославшись на всплеск случаев болезни Паркинсона в годы после пандемии испанского гриппа 1918 года.

Читай также: Ученый: От коронавируса умрут миллионы

До сих пор остается предметом споров о том, заражает ли вирус SARS-CoV-2 напрямую человеческий мозг, или же острые неврологические симптомы, связанные с COVID-19, вызваны косвенными механизмами, такими как системная иммунная активация. Новое исследование действительно указывает на вероятность нейроинвазии SARS-CoV-2, но необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как этот новый коронавирус влияет на мозг и увеличивает ли инфекция будущий риск развития нейродегенеративного заболевания (НБ) человека.

“Инфекции COVID-19 могут прямо или косвенно увеличивать риск развития неврологических заболеваний или ND в более позднем возрасте, но необходимы дальнейшие исследования для выяснения потенциальных связей“, - говорится в новом исследовании. “Представленные здесь результаты говорят о том, что следует активизировать исследования, чтобы прояснить влияние вирусов на прионоподобное развитие агрегации белков при нейродегенеративных и других заболеваниях, связанных с неправильной упаковкой белков“.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи нашли ключ, который делает коронавирус таким заразным.