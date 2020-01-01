У берегов Израиля обнаружили 900-летний меч крестоносца

Меч нашел дайвер совершенно случайно.

Дайвер-любитель Шломи Кацин обнаружил на дне Средиземного моря клад из 900-летних артефактов, вероятно, относящихся к периоду кровавых крестоносцев в регионе, говорится в заявлении Управления древностей Израиля (IAA) в понедельник (18 октября).

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Меч, который был “инкрустирован морскими организмами“, как полагают, сделан из железа и имеет длину около 1 метра, а длина рукояти - еще 30 сантиметров), согласно данным IAA.

“Меч, который сохранился в идеальном состоянии, является красивой и редкой находкой и, очевидно, принадлежал рыцарю-крестоносцу“, - говорится в заявлении инспектора отдела по предотвращению ограблений Управления древностей Израиля Нир Дистельфельд. “Приятно встретить такой объект, который перенесет вас на 900 лет назад, в другую эпоху, с рыцарями, доспехами и мечами“.

Клинок, инкрустированный ракушками, относится к эпохе крестоносцев Шломи Кацин

Рядом с местом, где был обнаружен меч, Кацин также наткнулся на набор каменных и металлических якорей, а также фрагменты глиняной посуды. Предыдущие археологические находки в этом районе предполагают, что бухта использовалась как естественная якорная стоянка для кораблей, ищущих убежища, и использовалась с позднего бронзового века, по крайней мере 4000 лет назад, согласно IAA.

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Хотя многие артефакты выстилают морское дно, постоянное движение воды и песка по Средиземному морю означает, что подобные открытия в конечном итоге сводятся к удаче.

“Даже самый небольшой шторм сдвигает песок и обнажает участки на морском дне, в то же время закапывая другие“, - сказал Коби Шарвит, директор отдела морской археологии IAA. “Поэтому жизненно важно сообщать о любых таких находках, и мы всегда стараемся задокументировать их на месте, чтобы получить как можно больше археологических данных“.

Нир Дистельфельд, инспектор Управления древностей Израиля, с мечом крестоносца Шломи Кацин

Кацин был награжден сертификатом за то, что представил находку вниманию IAA (и за то, что не добавил средневековый клинок на свою личную полку с трофеями). По заявлению IAA, после тщательного изучения меч будет выставлен на всеобщее обозрение.

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Крестовые походы длились примерно с 1095 по 1291 год. В это время многие европейские рыцари отправились в Святую Землю в рамках санкционированного церковью квеста, чтобы отвоевать территорию у мусульманских правителей. Ужасающие археологические находки того периода регулярно обнаруживаются по всему Ближнему Востоку.

Напомним, ранее сообщалось, что в израильской пещере ужаса нашли библейский свиток.