У берегов Израиля обнаружили 900-летний меч крестоносца
Дайвер-любитель Шломи Кацин обнаружил на дне Средиземного моря клад из 900-летних артефактов, вероятно, относящихся к периоду кровавых крестоносцев в регионе, говорится в заявлении Управления древностей Израиля (IAA) в понедельник (18 октября).
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Меч, который был “инкрустирован морскими организмами“, как полагают, сделан из железа и имеет длину около 1 метра, а длина рукояти - еще 30 сантиметров), согласно данным IAA.
“Меч, который сохранился в идеальном состоянии, является красивой и редкой находкой и, очевидно, принадлежал рыцарю-крестоносцу“, - говорится в заявлении инспектора отдела по предотвращению ограблений Управления древностей Израиля Нир Дистельфельд. “Приятно встретить такой объект, который перенесет вас на 900 лет назад, в другую эпоху, с рыцарями, доспехами и мечами“.
Рядом с местом, где был обнаружен меч, Кацин также наткнулся на набор каменных и металлических якорей, а также фрагменты глиняной посуды. Предыдущие археологические находки в этом районе предполагают, что бухта использовалась как естественная якорная стоянка для кораблей, ищущих убежища, и использовалась с позднего бронзового века, по крайней мере 4000 лет назад, согласно IAA.
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Хотя многие артефакты выстилают морское дно, постоянное движение воды и песка по Средиземному морю означает, что подобные открытия в конечном итоге сводятся к удаче.
“Даже самый небольшой шторм сдвигает песок и обнажает участки на морском дне, в то же время закапывая другие“, - сказал Коби Шарвит, директор отдела морской археологии IAA. “Поэтому жизненно важно сообщать о любых таких находках, и мы всегда стараемся задокументировать их на месте, чтобы получить как можно больше археологических данных“.
Кацин был награжден сертификатом за то, что представил находку вниманию IAA (и за то, что не добавил средневековый клинок на свою личную полку с трофеями). По заявлению IAA, после тщательного изучения меч будет выставлен на всеобщее обозрение.
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Крестовые походы длились примерно с 1095 по 1291 год. В это время многие европейские рыцари отправились в Святую Землю в рамках санкционированного церковью квеста, чтобы отвоевать территорию у мусульманских правителей. Ужасающие археологические находки того периода регулярно обнаруживаются по всему Ближнему Востоку.
Напомним, ранее сообщалось, что в израильской пещере ужаса нашли библейский свиток.
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