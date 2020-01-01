Интересный факт дня: Земля перевернулась 84 миллиона лет назад

Мы знаем, что истинное полярное блуждание (TPW) может иногда наклонять целые планеты и луны относительно их осей, но не совсем ясно, как часто это происходило с Землей.

Новое исследование представляет доказательства одного такого события наклона, которое произошло около 84 миллионов лет назад, когда динозавры еще ходили по Земле.

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Исследователи проанализировали образцы известняка из Италии, относящиеся к позднему меловому периоду (от 100,5 до 65,5 миллионов лет назад), в поисках свидетельств сдвигов в магнитной записи, которые указывали бы на возникновение TPW.

Окаменелости бактерий, застрявшие в породе и образующие цепочки из минерального магнетита , являются одними из наиболее убедительных доказательств истинного полярного блуждания в позднем меловом периоде - и могут помочь разрешить научные дебаты, которые ведутся десятилетиями.

“Это наблюдение представляет собой самый последний документально подтвержденный крупномасштабный TPW и ставит под сомнение представление о том, что ось вращения была в значительной степени стабильной в течение последних 100 миллионов лет“, - объясняют исследователи в своей статье.

Земля состоит из твердого металлического внутреннего ядра и жидкометаллического внешнего ядра, с твердой мантией и корой (поверхностью), медленно движущейся поверх жидкого металла. Магнитное поле Земли, создаваемое внешним ядром, регистрируется в горных породах, подобных изученным здесь.

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Истинное полярное блуждание - это когда географические полюса существенно смещаются, поэтому внешняя оболочка Земли наклоняется. На самом деле ничего не меняется с точки зрения магнитного поля Земли, но движущиеся породы будут записывать разные палеомагнитные данные по мере своего движения.

Эти данные показывают расстояние до Северного и Южного географических полюсов, что позволяет исследователям определить, где на самом деле находятся эти полюса. Полностью вертикальное поле означает, что камень находился на полюсе, а полностью горизонтальное поле означает, что он находился на экваторе.

Как выглядит полярное странствие Wikipedia

“Представьте, что вы смотрите на Землю из космоса“, - говорит геолог Джо Киршвинк из Токийского технологического института в Японии. “Истинное полярное блуждание выглядело бы так, как будто Земля перевернулась на бок, а на самом деле происходит то, что вся скалистая оболочка планеты - твердая мантия и кора - вращается вокруг жидкого внешнего ядра“.

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Согласно исследованию, около 84 миллионов лет назад на Земле был наклон на 12 градусов, который был исправлен относительно быстро - в течение примерно 5 миллионов лет, что эквивалентно “космическому йо-йо“, по словам исследователей.

Это означает, что эти скалы - и сама Италия - совершили путешествие к экватору, прежде чем повернуть назад.

Команда говорит, что предыдущие исследования, намекающие на то, что истинного полярного блуждания не произошло в позднем меловом периоде, просто не собрали достаточно данных из геологических данных - чего нельзя сказать о последних исследованиях.

“Это одна из причин, почему так приятно видеть это исследование с его многочисленными и красивыми палеомагнитными данными“, - говорит геофизик Ричард Гордон из Университета Райса в Хьюстоне, который не участвовал в исследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что гравитация Юпитера катастрофически изменила орбиту Земли.