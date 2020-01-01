В "последнем льду" Арктики обнаружена огромная дыра

Полынья, или брешь во льду, - плохой знак.

Полынья растет в районе Последнего льда над канадским островом Элсмир. Трещина во льдах оставалась открытой около двух недель в мае 2020 года из-за сильных антициклонических ветров в Арктике NASA

Новое исследование показало, что в мае 2020 года в самом старом и толстом льду Арктики образовалась огромная дыра. Ранее ученые считали, что эта область льда была самой стабильной в Арктике, но гигантский разлом сигнализирует о том, что древний лед уязвим для таяния.

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Полынья, или область открытой воды, является первым из когда-либо наблюдаемых к северу от острова Элсмир. Но в своем отчете о дыре во льду, опубликованном в августе в журнале Geophysical Research Letters, исследователи на основании старых спутниковых данных сделали вывод, что аналогичные полыньи могли открыться в 1988 и 2004 годах.

"К северу от острова Элсмир трудно перемещать лед или растапливать его только потому, что он толстый, а его довольно много", - сказал в своем заявлении ведущий автор исследования Кент Мур, исследователь Арктики из Университета Торонто-Миссиссауга. "Итак, мы вообще раньше не видели образования полыней в этом регионе".

Морской лед у северного побережья острова Элсмир обычно имеет толщину более 4 метров и средний возраст 5 лет. Но этот "последний лед" Арктики оказывается уязвимым перед быстрым потеплением, происходящим в северных широтах. Исследование, проведенное в июле 2021 года, показало, что летом 2020 года море Вандела или восточные пределы области "последнего льда" потеряли половину покрывающего его льда. Другое исследование 2021 года показало, что ледяные арки, соединяющие стабильный морской лед с Гренландией, образуются позже и с каждым годом тают быстрее.

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Теперь исследователи говорят, что последний ледяной покров может полностью таять каждое лето к концу века, что означает конец для животных, которые зависят от круглогодичного морского льда, таких как белые медведи .

Еще один плохой знак для последнего льда - полынья. Полыньи - это трещины в морском льду, которые часто открываются во время штормов, когда ветер перемещает лед. В мае 2020 года к северу от острова Элсмир был сильный шторм, и спутниковые снимки показали, что 14 мая образовалась длинная узкая трещина. К 15 мая трещина превратилась в эллиптическую полынью длиной около 100 километров в длину и 30 км в ширину. 26 мая полынья стремительно закрылась.

Исследователи посмотрели на более старые наборы спутниковых данных, которые фиксировали концентрацию морского льда. Они обнаружили, что полынья, вероятно, открылась в этом районе в мае 1988 года, хотя спутниковые снимки того времени были недостаточно четкими, чтобы разглядеть форму или размер отверстия. Вторая полынья, вероятно, открылась в мае 2004 года. Ветры во время события 2004 года были сильнее, чем в 1988 или 2020 годах, но полынья 2004 года была меньше, чем открытие 2020 года, пишут исследователи в своей статье. Они писали, что это может быть связано с тем, что с 2004 года лед стал тоньше, а это означает, что более слабый ветер может создавать более широкие проемы.

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"Образование полыньи в этом районе действительно интересно", - говорится в заявлении Дэвида Бэбба, исследователя морского льда из Университета Манитобы в Канаде, который не принимал участия в исследовании. "Это что-то вроде трещины в щите твердого ледяного покрова, который обычно существует в этой области. То, что это происходит, также действительно подчеркивает, как меняется Арктика".

По словам Мура, в будущем полыньи могут открываться чаще по мере таяния последнего льда в Арктике. В краткосрочной перспективе эти открытые территории могут стать оазисами для жизни: солнечный свет попадает в океанскую воду, что способствует большему фотосинтезу водорослей, что привлекает рыбу и ракообразных. Он добавил, что эти животные, в свою очередь, привлекают морских птиц, тюленей и белых медведей. Но этот взрыв жизни временный.

"В долгосрочной перспективе, когда лед тает и перемещается в сторону от берега, а такие виды, как моржи и морские птицы, теряют к нему доступ, мы теряем это преимущество", - сказал Мур. "И в конце концов, становится настолько жарко, что виды не могут выжить".

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружены останки обреченной арктической экспедиции.