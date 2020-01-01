Интересный факт дня: Стресс запоминается лучше, чем счастье

Это связанно с работой нашего мозга.

Возможно, вы заметили, что стрессовые ситуации, как правило, оставляют больший отпечаток в нашей памяти, чем периоды покоя и удовлетворения, и новое исследование, возможно, теперь выявило основную причину этого.

Читай также: Интересный факт дня: Кошки привязываются к хозяевам не меньше собак

На этот счет существовало две школы - что эти стрессовые воспоминания либо сохранялись в мозгу совершенно по-разному, либо во многом аналогичным образом - и это последнее исследование подтверждает вторую идею.

Похоже, что тесная связь воспоминаний, созданных во время стресса, играет роль в том, что они так запоминаются. Эти воспоминания в совокупности также кажутся более отличными от других, которые не формируются во время одного и того же стрессового эпизода, чем бы он ни был.

“Обычно у нас есть подробные изображения стрессовых переживаний, таких как сдача экзамена по вождению, даже спустя много лет“, - говорит нейропсихолог Оливер Вольф из Рурского университета Бохума (RUB) в Германии. “Тогда как прогулка по парку в тот же день быстро забывается“.

Чтобы выяснить, почему это происходит, исследователи устроили имитацию собеседования перед двумя интервьюерами. Это известно как Трирский социальный стресс-тест, и он хорошо зарекомендовал себя как надежный способ вызвать стресс у людей (как вы можете себе представить).

Читай также: Интересный факт дня: Секс заставляет нас врать

Часть теста включает в себя презентацию участникам группы собеседования, которым предлагается сохранять нейтральность во всем. За тот же период участникам исследования были представлены 24 различных предмета, включая чашку кофе, часы, рулон ленты и маркер.

В общей сложности 33 добровольца прошли вызывающее стресс интервью, а еще 31 человек прошли через более дружелюбную версию того же опыта - такую, где они могли поговорить на более позитивные темы, а интервьюерам было разрешено участвовать и давать положительные отзывы.

Последующее сканирование с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) изучали миндалевидную часть мозга, связанную с эмоциональным обучением. Для участников, испытавших стрессовый тест, нейронные следы, вызванные просмотром объектов во время интервью, были более похожи друг на друга, чем следы, вызванные объектами, которые не были замечены.

Этого не произошло с контрольной группой, показывающей, что объекты, запоминаемые при стрессе, более тесно связаны с точки зрения репрезентации мозга. Более того, вид лиц участников интервью вызвал нейронную активность, аналогичную паттернам запомненных объектов.

Читай также: Интересный факт дня: Еда спасает нас от болезней

“Члены комиссии спровоцировали стресс в ситуации интервью“, - говорит нейропсихолог Николай Аксмахер. “Соответственно, кажется, что связь между объектами и триггерами стресса была решающей для улучшения памяти“.

Что делает эмоциональные воспоминания более запоминающимися, как показывает исследование, так это то, что связанные с ними аспекты (например, объекты лиц на панели интервью) более тесно связаны вместе с переживаемыми эмоциями в нашем мозгу, представляя собой более похожие модели мозговой активности внутри миндалины.

Объекты и контексты, которые испытываются в нейтральном состоянии эмоций, связаны в гиппокампе (часть мозга, участвующая в обучении и памяти), но те, которые испытываются во время повышенных эмоций, похоже, связаны вместе в миндалевидном теле, объясняет команда.

Хотя это исследование рассматривало только относительно небольшую группу людей в одном типе сценария, ясность результатов указывает на рабочую гипотезу, которая может быть расширена для охвата других типов ситуаций.

Данные исследования также могут оказаться полезными при изучении психических расстройств, когда, например, проявляются проблемы с памятью, а также дать нам больше информации о том, как на самом деле работают сложные отношения мозга с памятью.

“Этот результат может стать важным строительным блоком для лучшего понимания эмоциональных и травматических воспоминаний“, - говорит нейропсихолог Анн Бирбрауэр.

Напомним, ранее мы узнали, что забывчивость зависит от времени суток.