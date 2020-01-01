Ученые: У некоторых людей есть генетическая устойчивость к COVID-19

Два человека генетически идентичны друг другу как минимум на 99,9%. Но именно эти 0,1 процента или около того делают нас особенными.

Всего 0,1% делают нас отличными друг от друга, но это еще влияет на устойчивость или предрасположенности к таким заболеваниям, как ВИЧ. Некоторые крошечные изменения в генетическом коде могут быть невероятно полезны не только для человека, но и для общества.

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Чем больше мы знаем об этих особых генах (и людях, у которых они есть), тем лучше, поскольку возможно создать лекарства, имитирующие полезные генетические различия.

Имея это в виду, исследователи ищут людей по всему миру, которые могут быть устойчивы к вирусу SARS-CoV-2 . Ваши гены могут содержать ключи к потенциальному лечению COVID-19.

"Внедрение SARS-CoV-2 в наивную популяцию в глобальном масштабе предоставило еще одну демонстрацию удивительной клинической вариабельности между людьми в ходе инфекции, от бессимптомных инфекций до опасного для жизни заболевания", - говорит команда ученых. исследователей, возглавляемых иммунологом Евангелосом Андреакосом из Афинской академии.

"Наше понимание патофизиологии опасного для жизни COVID-19 значительно улучшилось с тех пор, как болезнь была впервые описана в декабре 2019 года, но мы все еще очень мало знаем о генетической и иммунологической основе врожденной устойчивости человека к SARS-CoV-2".

Хотя у нас может быть не так много информации об этом врожденном сопротивлении, это не значит, что его не существует. Исследователи отмечают, что иногда целые домохозяйства могут быть инфицированы, при этом сохраняется только супруга, в то время как были и другие сообщения о том, что люди каким-то образом избегали COVID даже после того, как несколько раз оказывались на `` линии огня''.

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Также уже было проведено несколько серьезных исследований по этому поводу, но пока результаты выявили лишь небольшие различия.

Например, в прошлом году сообщалось, что группа крови (особенно кровь группы O), по-видимому, демонстрирует небольшую устойчивость к тяжелой инфекции SARS-CoV-2. Затем были другие исследования, в которых изучались такие белки, как рецептор ACE2 или TMEM41B, которые коронавирусу, по-видимому, требуется либо для проникновения, либо для репликации внутри клетки.

Исследователи предположили, что нам нужно делать больше для раскрытия тех немногих секретов населения, которые могут быть генетически устойчивыми к SARS-CoV-2. И у них есть некоторые идеи о том, как это сделать.

"Мы предлагаем стратегию выявления, набора и генетического анализа людей, которые от природы устойчивы к инфекции SARS-CoV-2", - пишет команда.

"Сначала мы сосредотачиваемся на неинфицированных домашних контактах людей с симптомами COVID-19. Затем мы рассматриваем людей, подвергшихся первичному заболеванию без средств индивидуальной защиты, в течение не менее 1 часа в день и в течение первых 3-5 дней появления симптомов в индексный регистр".

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Затем это будет проверяться с помощью отрицательных тестов ПЦР и отрицательных анализов крови через четыре недели после контакта, особенно с поиском Т-клеток, чтобы подтвердить, что человек не был инфицирован в прошлом.

Если это похоже на вас - хорошие новости! Исследователи все еще ищут участников для своих исследований.

"Мы уже зарегистрировали более 400 человек, соответствующих критериям включения в специальную когорту исследования резистентности", - пишут исследователи.

Благодаря вакцинам, многообещающим лекарствам и большему пониманию вируса мы видим, что жизнь - в некоторых местах - начинает выглядеть немного более нормальной.

Но COVID, вероятно, будет с нами еще долго, и поиск людей, у которых есть какой-то генетический способ избавиться от вируса, может стать настоящим благом для всех нас, особенно если появятся новые, очень вирулентные штаммы.

Напомним, ранее сообщалось, что симптомы длительного COVID-19 можно разглядеть в глазах.