В Китае обнаружили древнего морского скорпиона размером с собаку

Морской скорпион был высшим хищником своего времени.

Морской скорпион длиной 1 метр бродил по морям того места, где сейчас находится Китай, около 435 миллионов лет назад, используя свои гигантские колючие клешни, чтобы заманить добычу в ловушку.

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Археологи недавно обнаружили останки этого скорпиона (Terropterus xiushanensis), который был эвриптеридой - древним членистоногим, тесно связанным с современными паукообразными и подковообразными крабами, написали исследователи в выпуске журнала Science Bulletin.

Его зазубренные конечности "предположительно использовались для поимки добычи, и можно провести аналогию с "корзиной для ловли", образованной колючими педипальпами пауков-хлыстов… среди паукообразных", - сообщил соавтор исследования Бо Ван из Нанкинского института геологии и Палеонтология и Центр передового опыта в области жизни и палеосреды при Китайской академии наук и его коллеги. Педипальпы - это самые передние отростки паукообразных. Обычно предназначенные для передачи спермы от пауков-самцов самкам, у некоторых паукообразных, таких как пауки-хлысты, педипальпы приспособились к охоте на добычу.

Окаменелые отростки морского скорпиона в сопровождении художника Нанкинский институтом геологии и палеонтологии

Грозный зверь жил в силурийский период, примерно между 443,8 и 419,2 миллиона лет назад. В то время скорпионы были высшими хищниками в своих подводных местах выслеживания, нападая на ничего не подозревающих рыб и моллюсков; подбирая их педипальпами и запихивая в рот.

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Эвриптериды бывают разных размеров, самые маленькие - с человеческую руку, а самые большие - с взрослого человека. Исследователи говорят, что недавно описанный вид T. xiushanensis - первый обнаруженный вид, принадлежащий к семейству Mixopteriade за 80 лет.

"Наши знания об этих странных животных ограничены только четырьмя видами двух родов, описанных 80 лет назад: Mixopterus kiaeri из Норвегии, Mixopterus multispinosus из Нью-Йорка, Mixopterus simonsoni из Эстонии и Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии", - написали Ван и его коллеги.

T. xiushanensis также является первым микстоптеридом, обнаруженным на территории, которая могла бы стать суперконтинентом Гондвана, который образовался после того, как более крупный суперконтинент Пангея раскололся надвое.

"Наш первый миксоптерид из Гондваны - наряду с другими эвриптеридами из Китая и некоторыми неописанными экземплярами - свидетельствует о предвзятости сбора в этой группе", - написали исследователи в своем исследовании. "Будущие исследования, особенно в Азии, могут выявить более космополитическое распространение миксоптерид и, возможно, других групп эвриптерид".

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая маленькая лягушка в мире.