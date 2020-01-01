Фото дня: В космосе обнаружили Пак-Мана

NASA опубликовало снимок, сделанный телескопом Хаббл.

Объект, известный как N 63A, на самом деле представляет собой остатки сверхновой - сильнейшего взрыва, вызванного взрывом звезды под собственным весом в конце ее жизни, - расположенного в Большом Магеллановом Облаке (LMG), соседней галактике, расположенной в 163000 cветовых годах от Млечного Пути и одной из немногих галактик, которые можно увидеть невооруженным глазом с Земли .

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LMG содержит несколько областей звездообразования или туманностей, где большие облака газа конденсируются и коллапсируются в молодые звезды. Остаток сверхновой находится в одном из этих звездных питомников, окруженный множеством звезд, и эта высокая концентрация звезд напоминает энергетические гранулы, которые проглатывает Пак-Ман в известной видеоигре.

Остаток сверхновой N 63 A в галактике Большое Магелланово Облако, имеющий странное сходство с Pac-Man NASA

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Известно, что сверхновые звезды вызывают образование звезд и планет в окрестностях, выбрасывая газ и тяжелые элементы. Однако в этом случае мощные ударные волны, по-видимому, остановили звездообразование в этом регионе, рассеивая окружающий газ, который уже находился в процессе рождения новых звезд, согласно NASA.

Но N 63A все еще относительно молодой, и по мере того, как он приобретет свою окончательную конфигурацию, в будущем, по данным NASA, он, вероятно, даст толчок своей собственной области звездообразования.

Напомним, ранее сообщалось, что на фото показали эхо черной дыры.