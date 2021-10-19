На спутнике Юпитера обнаружили водяной пар

На одной стороне Европы нашли следы воды.

Космический телескоп NASA Хаббл обнаружил водяной пар на спутнике Юпитера - Европе, потенциально открывая новые ключи к разгадке ледяных спутников в нашей Солнечной системе и за ее пределами.

Читай также: Телескоп Хаббл заснял галактику в созвездии Большой Медведицы

Хаббл ранее обнаружил водяной пар на Европе - в очевидных шлейфах, которые возникают спорадически и временно простираются примерно на 200 километров в космос от ледяной оболочки Луны, которая покрывает огромный погребенный океан жидкой воды. Но это новое открытие - совсем другое.

Лоренц Рот, исследователь из Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция, проанализировал архивные ультрафиолетовые наблюдения Европы, сделанные космическим телескопом Хаббл с помощью своего спектрографа для получения изображений космического телескопа в 1999, 2012, 2014 и 2015 годах.

Этот анализ показал наличие значительного количества водяного пара на заднем полушарии Европы - том, которое обращено в сторону от орбитального пути Луны вокруг Юпитера. Этот водяной пар сохранялся в течение длительного времени, в отличие от кратковременных шлейфов.

Рот и его коллеги недавно использовали похожую технику, чтобы обнаружить водяной пар на другом спутнике Юпитера Ганимеде, самом большом спутнике в Солнечной системе.

Читай также: Телескоп Хаббл заснял взрывающуюся звезду

“Наблюдение за водяным паром на Ганимеде и на обратной стороне Европы продвигает наше понимание атмосферы ледяных лун“, - говорится в заявлении Рота. “Однако обнаружение стабильной водности на Европе немного более удивительно, чем на Ганимеде, потому что температура поверхности Европы ниже, чем на Ганимеде“.

По словам представителей NASA, Европа отражает солнечный свет более эффективно, чем Ганимед, и, следовательно, примерно на 33 градуса по Цельсию холоднее. Высокие температуры на Европе достигают максимума около минус 260 F (минус 160 C), но при этом, кажется, там сублимируется изрядное количество льда, превращаясь в пар и разносясь в космос.

Добавляет интригу тот факт, что этот водяной пар ограничен задним полушарием Европы. По словам представителей NASA, неясно, почему это так.

Вскоре мы сможем прояснить эти странные открытия. В октябре 2024 года НАСА планирует запустить зонд под названием Europa Clipper, который прибудет в систему Юпитера в апреле 2030 года. Космический корабль совершит десятки близких облетов Европы, изучая ее океан и ледяную оболочку и, возможно, даже преодолевая шлейф. если вдруг вспыхнет в нужное время.

Напомним, ранее сообщалось, что станция Juno засняла луны Юпитера.