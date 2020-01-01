Интересный факт дня: В Африке скрывают реальное число больных COVID-19

Шесть из семи случаев коронавируса остаются неучтенными.

Новый поразительный анализ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показал, что шесть из семи случаев COVID-19 в Африке остались незамеченными. Оценка показывает, что реальное количество случаев на континенте может достигать 60 миллионов, и была предложена новая программа по увеличению возможностей тестирования.

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На сегодняшний день в Африке официально зарегистрировано 8,4 миллиона случаев COVID-19 и 214 000 смертей. Однако этот континент прошел крошечный уровень тестирования по сравнению с остальным миром.

С начала пандемии африканские страны сообщили о чуть более 70 миллионах тестов на COVID-19. Эти 70 миллионов тестов - малая часть населения континента, насчитывающего более одного миллиарда человек.

Напротив, с начала пандемии в Соединенных Штатах было проведено около 550 миллионов тестов. А в Соединенном Королевстве количество тестов еще больше: на каждого человека проводят более четырех тестов.

“Из-за ограниченного тестирования мы по-прежнему летаем вслепую в слишком большом количестве сообществ в Африке“, - говорит региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти. “Большинство тестов проводится на людях с симптомами, но большая часть передачи происходит от бессимптомных людей, поэтому то, что мы видим, может быть лишь верхушкой айсберга“.

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В новой оценке ВОЗ были рассмотрены официально зарегистрированные случаи и случаи смерти от COVID-19 в Африке и проведено сравнение их с показателями смертности от инфекций, наблюдаемых в нескольких других частях мира. Анализ показал, что с начала пандемии в начале 2020 года в Африке заразились 59 миллионов человек. Это в семь раз выше официальных данных.

Моэти говорит, что количество смертей в Африке также занижается, хотя и не в такой степени, как заниженные случаи.

“Доля занижения сведений о смертях ниже, по нашим оценкам, регистрируется примерно одна из трех смертей“, - говорит Моэти. “Смертность на континенте ниже, отчасти из-за преобладающего молодого и более активного населения“.

В ответ на эти выводы ВОЗ начинает пилотную программу, направленную на усиление эпиднадзора за COVID-19. Первоначально программа будет развернута в восьми странах и будет использовать быстрое тестирование на антигены для выявления легких или бессимптомных случаев COVID-19.

При обнаружении положительных случаев будет применен “кольцевой подход“, нацеленный на людей, живущих в радиусе ста метров. Этот подход был основан на аналогичной стратегии, которая успешно использовалась для искоренения оспы в конце 20 века.

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Те, кто отмечен в кольцевом подходе, будут проверены и снабжены гигиеническими пакетами, включая маски для лица и дезинфицирующее средство для рук. Моэти говорит, что пора перейти в наступление и попытаться активно ограничить распространение вируса.

“Число тестов в Африке растет, но эта общинная инициатива представляет собой радикально новый подход, который должен помочь значительно повысить уровень обнаружения“, - отмечает Моэти. “Больше тестов означает быструю изоляцию, меньше случаев передачи и больше жизней, спасенных с помощью целенаправленных действий“.

Напомним, ранее сообщалось, что чудо-лекарство от коронавируса оказалось фейком.