Видео дня: Цунами из лавы затопило остров Ла-Пальма

Извержение вулкана все еще продолжается.

"Цунами лавы" льется из вулкана Кумбре Вьеха, Ла-Пальма, Канарские острова, что вынудило 300 человек покинуть свои дома.

Представитель Института вулканологии Канарских островов заявил, что последнее извержение вызвало "лавовое цунами", которое они засняли на камеру в пятницу.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX — INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021

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На видео показана магма, температура которой составляет около 1075 градусов Цельсия, с высокой вязкостью, скатывающаяся в Ла-Пальму, где лава затопила более 7,36 квадратных километров, по данным Службы управления чрезвычайными ситуациями ЕС Copernicus.

По данным Reuters, землетрясение магнитудой 4,5 балла было самым сильным из 100, произошедших на острове за 24 часа.

В результате извержения пострадавших нет.

Однако есть опасения по поводу количества диоксида серы, выделяемого в результате извержения.

Облака токсичного дыма, который может вызвать затруднения дыхания, достигли Карибского бассейна и соседних европейских стран.

Напомним, ранее сообщалось, что один из самых активных и опасных вулканов в мире неожиданно проснулся.