Видео дня: Цунами из лавы затопило остров Ла-Пальма

"Цунами лавы" льется из вулкана Кумбре Вьеха, Ла-Пальма, Канарские острова, что вынудило 300 человек покинуть свои дома.

Представитель Института вулканологии Канарских островов заявил, что последнее извержение вызвало "лавовое цунами", которое они засняли на камеру в пятницу.

Uno de nuestros equipos ha podido filmar hoy un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico / today one of our crew was able to film a truly lava "tsunami". Amazing speed and overflow of the lava channel. pic.twitter.com/aoKiUSJ2bX