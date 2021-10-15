Открыта первая планета возле мертвой звезды

Первая в истории планета, вращающаяся вокруг белого карлика, была обнаружена благодаря гравитационному микролинзированию.

Первое в истории открытие планеты, вращающейся вокруг мертвой звезды, предполагает, что некоторые миры в нашей солнечной системе, вероятно, переживут насильственную смерть Солнца примерно через пять миллиардов лет. Но каковы шансы Земли?

Новооткрытая планета, газовый гигант примерно на 40% больше Юпитера, и ее родительская звезда, которая вращается вокруг центра Млечного Пути, были случайно обнаружены во время “гравитационного микролинзирования“ в 2010 году. Однако долгое время астрономы понятия не имели, на что они смотрели.

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Гравитационное микролинзирование происходит, когда две звезды на разных расстояниях от Земли временно выравниваются с нашей точки зрения. Гравитация звезды на переднем плане действует как линза и увеличивает свет от звезды на заднем плане. Если планета вращается вокруг звезды на переднем плане, увеличенный свет на короткое время искажается, когда планета проносится перед звездой.

“Чтобы обнаружить объект с помощью гравитационного микролинзирования, вы должны зависеть только от массы объекта; вам не нужен свет, исходящий от него“, - сказал Жан-Филипп Болье, профессор астрофизики в Университете Тасмании в Австралии. “Мы могли видеть, что существует объект с массой примерно в половину массы Солнца с планетой массой Юпитера, вращающейся по орбите“.

В то время ученые думали, что это просто еще одна экзопланета, что было интригующей, но отнюдь не уникальной находкой.

Но астрономы хотели узнать больше о системе и решили изучить ее с помощью одного из телескопов WM Keck на Гавайях. К их удивлению, они ничего не увидели.

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“Поскольку [объект] имеет половину массы Солнца, телескоп Кека, один из лучших телескопов в своем роде, должен быть в состоянии обнаружить его“, - сказал Болье. “Но ничего не нашел“.

Ученые пришли к выводу, что таинственное тело, вокруг которого вращалась одинокая планета, должно быть либо черной дырой, либо белым карликом, тусклым остатком звезды, у которой закончилось топливо в ее ядре и которая коллапсировала в сверхплотный охлаждающий шар размером с Землю.

“Когда мы смотрели на диапазон масс, он был типичным для населения белых карликов, которое мы знаем в нашей галактике“, - сказал Болье.

Случайное открытие внесолнечной планеты внезапно обернулось большим событием. Раньше не было обнаружено ни одного белого карлика с планетой на орбите, и ученые долгие годы размышляли, могут ли планеты существовать вокруг белых карликов.

Планета, вращающаяся вокруг звезды белого карлика, является газовым гигантом примерно на 40% массивнее Юпитера.

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По словам Болье, когда Солнце достигнет фазы красного гиганта, Земля внезапно окажется внутри Солнца с температурой в тысячи градусов на его поверхности.

“Скорее всего, от Земли ничего не останется“, - сказал Болье. “Но что-то вроде Юпитера, который находится дальше, может выжить. Некоторые из его внешних слоев будут взорваны, но он достаточно велик, чтобы продолжить существовать“.

Ранее компьютерные модели предполагали, что это может быть так, но новое открытие, наконец, дает твердое доказательство: некоторые планеты могут пережить фазу красного гиганта своей звезды.

Напомним, ранее сообщалось, что далекие планеты помогут найти неуловимую темную материю.