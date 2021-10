Ученые прогнозируют, что к концу века белые медведи могут исчезнуть

Резкое исчезновение летних арктических льдов будет иметь долгосрочные последствия.

Морской лед в Арктике неуклонно сокращается с начала спутниковых наблюдений в 1979 году, но новое исследование дает пугающий прогноз: к концу этого столетия арктический морской лед может исчезнуть летом, что может довести до исчезновения белых медведей и другие виды, зависящие ото льда.

"Последний ледяной район" - это регион, содержащий самый старый и самый толстый лед Арктики. Он занимает площадь более 1 миллиона квадратных километров от западного побережья Канадского Арктического архипелага до северного побережья Гренландии.

Согласно наиболее оптимистичному, так и пессимистическому сценариям потепления, связанным с изменением климата, морской лед резко уменьшится к 2050 году. Самый оптимистичный сценарий, при котором выбросы углерода будут немедленно и резко сокращены, чтобы предотвратить худшее потепление, может привести к таянию льда в регионе. В новом исследовании ученые сообщили, что в самом пессимистическом сценарии, при котором выбросы продолжаются с нынешними темпами увеличения, летний лед - а также белые медведи и тюлени, которые живут на нем, - могут исчезнуть к 2100 году.

Арктический морской ледяной покров растет и сокращается каждый год, достигая минимума в конце сезона летнего таяния в сентябре, а затем восстанавливается осенью и зимой, достигая максимума в марте. Но по мере того, как углекислый газ и другие парниковые газы все больше способствуют нагреванию атмосферы, протяженность морского льда постоянно сокращается - за последние 15 лет это 15 наименьших размеров морского льда на спутниковых записях. по данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC).

Что еще хуже, NSIDC сообщает, что количество более старых и толстых арктических льдов, которые пережили хотя бы один сезон таяния, находится на рекордно низком уровне, около четверти от общего количества, зарегистрированного первыми спутниковыми съемками 40 лет назад.

Более резкое уменьшение ледяного покрова может иметь пагубные последствия для жизни животных, обитающих на движущейся ледяной сети или под ней, включая фотосинтезирующие водоросли, крошечных ракообразных, рыб, тюленей, нарвалов, гренландских китов и белых медведей.

Поскольку они являются специализированными хищниками, белые медведи (Ursus maritimus) будут особенно уязвимы для исчезновения, если растает лед. Приспособленные прятаться на морском льду, арктические медведи охотятся, хватая тюленей, которые выходят на поверхность, чтобы подышать. У белых медведей есть челюсти, приспособленные для поедания мягкого жира и мяса; и хотя было замечено, что медведи переключают свой рацион на яйца морских птиц и карибу, находясь на суше, исследование 2015 года, опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, показало, что калории, которые они получают из этих источников, не уравновешивают те калории, которые медведи сжигают из поиск пищи для этих животных.

Этот быстрый сдвиг среды обитания может привести к вымиранию белых медведей или к более широкому скрещиванию с медведями гризли ( Ursus arctos horribilis ), ареалы которых расширяются на север по мере потепления климата, как ранее сообщала Live Science . В конечном итоге этот процесс может заменить белых медведей гибридными медведями. Тем не менее, в более пессимистическом сценарии увеличения выбросов исследователи ожидают, что летний лед и зависимая от льда экосистема исчезнут.

"Это не значит, что это будет бесплодная безжизненная среда", - сказал Ньютон. "Новые вещи появятся, но для вторжения новых существ может потребоваться некоторое время". Исследователи предположили, что рыба и фотосинтезирующие водоросли могут проникнуть на север из Северной Атлантики, хотя они не уверены, будет ли новая среда обитания достаточно стабильной, чтобы поддерживать эти организмы круглый год, особенно в течение долгой, без солнечной арктической зимы.

Даже частично растаявшая Арктика может также создать петлю положительной обратной связи: поверхность воды темнее и более эффективно поглощает солнечный свет, а это означает, что таяние ускорит общую скорость потепления в порочном круге.

