Метеорит упал на постель женщины в Канаде

Женщина проснулась и обнаружила космический камень рядом с головой.

Женщина из Канады едва избежала удара метеорита, который пробил ее крышу и приземлился на ее подушку.

Рут Гамильтон, жительница Голдена, Британская Колумбия, спала в своей постели в ночь на 3 октября, когда она была разбужена взрывным треском, и что-то упало через крышу и осыпало ее осколками.

Она вскочила с кровати и включила свет, обнаружив камень, лежащий между ее подушками, прямо рядом с тем местом, где несколько мгновений назад была ее голова. Объект был размером с кулак и весил около 1,3 кг, сообщил в четверг (14 октября) New York Times.

Женщина чудом избежала встречи с метеоритом RUTH HAMILTON

Читай также: На Канаду рухнул 100-килограммовый метеорит

Гамильтон сразу же позвонила в службу 911. По сообщению Victoria News, на место происшествия прибыл полицейский и осмотрел обломки, а затем проверил в местной строительной компании, не проводили ли они какие-либо взрывы на участке шоссе в соседнем каньоне Kicking Horse.

Представитель строительной компании сказал, что в ту ночь не было взрывов, но они упомянули, что видели “яркий свет в небе, который вызвал несколько взрывов“, - сказала Гамильтон Victoria News. Затем Гамильтон сообразила, что объект на ее подушке вероятно, был камнем из космоса, согласно Канадской радиовещательной компании (CBC).

Метеорит пробил крышу RUTH HAMILTON

Читай также: Обломок камня, найденный в поле, оказался древним метеоритом

Каждый год тысячи быстро движущихся космических камней переживают свой огненный проход через атмосферу Земли и ударяются о поверхность планеты в виде метеоритов, хотя большинство этих космических снарядов остаются незамеченными и неоткрытыми. И очень немногие люди в зарегистрированной истории были так близки к метеориту в момент удара, как Гамильтон.

Одним из известных примеров является Энн Ходжес из Силакоги, штат Алабама, которая была поражена падающим метеоритом 30 ноября 1954 года. Как и Гамильтон, Ходжес тоже спала в своем доме, когда упал метеорит. Но в то время как Гамильтон избежала своего события невредимой, Ходжес не повезло. Метеорит Ходжес был размером с мяч для софтбола и весил около 3,8 кг, и он ударил ее после того, как отскочил от радио, вызвав значительный синяк на ее боку.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на рисовом поле в Индии.