Нобелевская премия-2021: Названы лауреаты награды по физике

Премию присудили сразу трем ученым.

Нобелевская премия по физике 2021 года была присуждена “за новаторский вклад в наше понимание сложных систем“, причем половина была присуждена совместно Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельманну “за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления“, а другая половина Джорджио Паризи “за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов“.

Все сложные системы состоят из множества различных взаимодействующих частей. Они изучаются физиками в течение нескольких столетий, и их сложно описать математически - они могут иметь огромное количество компонентов или управляться случайно. Они также могут быть хаотичными, как погода, когда небольшие отклонения от начальных значений приводят к огромным различиям на более позднем этапе. Все лауреаты этого года внесли свой вклад в углубление наших знаний о таких системах и их долгосрочном развитии.

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Климат Земли - один из многих примеров сложных систем. Манабе и Хассельманн удостоены Нобелевской премии за новаторскую работу по разработке моделей климата. Паризи награжден за свои теоретические решения широкого круга проблем теории сложных систем.

Сюкуро Манабе продемонстрировал, как повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли и был первым человеком, исследовавшим взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс. Его работа заложила основу для разработки моделей климата.

Примерно десять лет спустя Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает воедино погоду и климат, тем самым отвечая на вопрос, почему климатические модели могут быть надежными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Он также разработал методы определения конкретных сигналов, отпечатков пальцев, которые как природные явления, так и деятельность человека накладывают отпечаток на климат. Его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком.

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Примерно в 1980 году Джорджио Паризи обнаружил скрытые узоры в неупорядоченных сложных материалах. Его открытия являются одними из самых важных вкладов в теорию сложных систем. Они позволяют понять и описать множество различных и очевидно совершенно случайных сложных материалов и явлений не только в физике, но и в других, очень разных областях, таких как математика, биология, нейробиология и машинное обучение.

Напомним, днем ранее премию в области физиологии и медицины получили Дэвид Юлиус и Ардем Патапутиан “за открытие рецепторов температуры и прикосновения“.