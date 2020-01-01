На Аляске завелась банда агрессивных выдр

Животные нападают на собак и людей.

Власти штата ищут группу агрессивных речных выдр (Lutra canadensis), которые таинственным образом нападали на взрослых, детей и собак в Анкоридже, Аляска.

В сентябре по всему городу было сообщено о трех нападениях выдр, в том числе об одной, в результате которой был ранен ребенок. Руководители Департамента рыболовства и дичи Аляски (ADFG) призвали жителей “быть начеку в районе местных озер и рек“.

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Девятилетний Айден Фернандес вместе со своим братом снимал четырех выдр в утином пруду, когда одно из животных отделилось от его группы и напало на него. Он споткнулся и упал, когда его преследовали, и выдра набросилась на него.

“У него два следа от клыков на заднем бедре и по одному на переднем бедре на каждой ноге“, - сказала его мать, Тиффани Фернандес. “[У него] одна колотая рана на ноге. В итоге он упал, убегая, и [выдра] повалила его на спину“.

Айдена доставили в отделение неотложной помощи, где ему сделали прививку от бешенства и ревакцинацию. По данным ADFG, в конце месяца последовали еще две атаки, обе произошли в тот же день. В первом случае выдра укусила женщину, спасавшую собаку от группы выдр. Во втором случае, о котором сообщалось, из того же озера, выдры напали на вторую собаку.

Это не первый случай, когда выдры нападают на собак в городе. В двух отдельных инцидентах в 2019 году две собаки, лабрадудель и хаски-микс, были атакованы выдрами и утащены под воду во время купания в озерах в Анкоридже, сообщает Huffpost. Хозяину хаски-микса пришлось прыгнуть вслед за своим животным, чтобы отбиться от выдр. Обе собаки выжили, но получили укусы и порезы, на которые пришлось наложить несколько швов.

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Хотя никто не знает, сколько выдр стоит за этими инцидентами, Дэвид Батл, биолог из ADFG, подозревает, что это может быть всего одна группа.

“Кажется, что во всех инцидентах всегда было четыре или пять выдр“, - сказал Батл. “Учитывая редкость такого поведения у выдр и тот факт, что наша первая заявленная атака была в 2019 году, и с тех пор это происходило несколько раз, это, скорее всего, одна группа, которая какое-то время оставалась вместе или часто собиралась вместе в течение определенного периода. времени.“

Группы выдр, как правило, состоят либо из матери с детенышами, либо из нескольких самцов. Батл сказал, что, поскольку сообщалось, что несколько выдр участвовали в атаках, вполне вероятно, что это группа взрослых выдр, а не выдра-мать, защищающая своих детенышей. Учитывая участие собак почти во всех инцидентах, наиболее вероятным объяснением агрессивного поведения выдр является защитная реакция на собак.

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“Большинство выдр никогда не проявляют такой сильной реакции на собак или людей. По большому счету, они любопытные животные, но обычно не агрессивны по отношению к людям или собакам“, - сказал Батл. “Возможно, произошел какой-то инцидент с собакой, которая привела их по этому пути, после чего выдры научились принимать агрессивные меры против собак, но это невозможно сказать“.

Анализ 2011 года, проведенный Обществом океанографических исследований окружающей среды, показал, что с 1875 года люди сообщили о 39 нападениях диких выдр по всей территории Соединенных Штатов, 15 из которых произошли только во Флориде, а 24 из нападавших были заражены бешенством. Выдры обычно наносят людям лишь незначительные травмы, и ни одно из нападений не было смертельным, но в одном из самых крайних случаев жертва особенно жестокого нападения выдры должна была получить почти 200 швов. Примечательный случай, произошедший в 2018 году, 77-летняя женщина из Флориды подверглась жестокому нападению выдры во время катания на паддлборде во Флориде.

ADFG ищут группу выдр, ответственную за эту последнюю серию атак, но Батл считает, что, учитывая отсутствие у животных какой-либо фиксированной территории, а также их способность активно перемещаться по взаимосвязанным водным путям, выследить их может быть сложно. Как только выдры будут обнаружены, ADFG заявляет, что удалит особей из группы и проверит всех выдр, убитых в процессе, на бешенство.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Аляски на видео сняли морского монстра.