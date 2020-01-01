Найдена пещера плотоядных расхитителей могил

Гиены пожирали человеческие трупы в арабской лавовой трубе тысячи лет назад.

Извилистая пещера из лавовых труб на севере Саудовской Аравии была домом для гиен на протяжении тысячелетий, и они оставили после себя множество ужасных свидетельств прошлой трапезы. Пол пещерной системы был покрыт глубокими грудами обглоданных костей, некоторые из которых принадлежали людям.

Ученые недавно сообщили, что гиены часто собирают пищу, поэтому они, вероятно, не убивали свою человеческую добычу, а скорее выкапывали трупы из близлежащих захоронений и пожирали их в этом подземном логове.

Читай также: Рядом со Стоунхенджем были обнаружены древние могилы

Другие исследователи описали западную часть участка лавовой трубы в 2009 году как “Волчье логово“, потому что они подозревали, что волки несут ответственность за огромную коллекцию костей. Однако новый анализ костей, копролитов (сохранившихся фекалий) и отдельных костей показал другое. Ученые теперь подозревают, что логово принадлежало полосатым гиенам (Hyaena hyaena), которые питались различными животными, в том числе людьми, в этом месте с 4500 лет назад до 150 лет назад.

По данным Гавайской службы национальных парков, лавовые трубы - это подземные ходы, прорезанные реками лавы, температура которых может достигать 1090 градусов Цельсия. Когда потоки лавы попадают в пещеры, они могут нагреться и начать проедать корку внизу, создавая подземные каналы и сети. Как сообщает NPS Hawai'i, после того, как потоки стихнут или будут отклонены, оставшиеся туннели могут простираться на 65 километров и иметь ширину в несколько метров.

Для нового исследования исследователи исследовали часть лавовой трубки Умм-Джирсан в Саудовской Аравии - самой длинной такой сети в стране. Эта труба, расположенная в лавовом поле Харрат-Хайбар, состоит из трех проходов, разделенных двумя обрушившимися каменными стенами. Умм Джирсан имеет длину около 1500 м и высоту прохода от 8 до 12 м.

Вход в пещеру

Читай также: Гигантские гиены были грозой Арктики

Ученые сосредоточились на западном проходе лавовой трубы, который, как пишут авторы, содержал “чрезвычайно плотное скопление костей“. Они исследовали более 1900 костей, идентифицировав 40 отдельных существ. Большинство костей принадлежало ослам, за ними следуют каприны - разновидность козлов - газелей, верблюдов и волков или собак. Ученые определили два фрагмента человеческого черепа в этом месте, “и ряд других [человеческих костей] были обнаружены в других частях системы Умм-Джирсан“, - написали они в исследовании.

Другие места на Ближнем Востоке и в Африке содержат аналогичные клады костей, которые, как считается, насчитывают тысячи лет, но данные из этих мест не так полны, как свидетельства Умм-Джирсан, что вызывает вопросы о том, как долго эти убежища использовались на самом деле.

Согласно исследованию, модели износа костей в результате жевания, облизывания и частичного переваривания соответствовали следам, оставленным на костях современных гиен, а огромное количество выброшенных костей также намекало на повадки гиен. Полосатые гиены также известны тем, что прячутся глубоко в сетях пещер. И в то время как волки, как правило, едят большую часть своей еды на месте добычи, гиены жадно копят мясные кости в своих логовах. Их мощные мышцы шеи и челюсти позволяют им переносить тяжелые туши на большие расстояния и раскалывать большие кости, чтобы добраться до костного мозга внутри, сообщают авторы.

“Хотя хищничество людей возможно - и были отмечены некоторые случаи нападения хищников на современных людей, - человеческие останки в Умм-Джирсане, вероятно, связаны с тем, что полосатая гиена собирала падаль с могил людей“, - сказали авторы.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили секрет силы гиен.