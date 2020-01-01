Телескоп Хаббла обнаружил небесный глаз

В центре галактики NGC 5728 находится мощное ядро.

В центре спиральной галактики NGC 5728 находится мощная электростанция. Эта структура, расположенная в 130 миллионах световых лет от Земли в созвездии Весов, относится к уникальной космической категории благодаря своему активному ядру.

Читай также: Хаббл заснял разорванную галактику

NGC 5728 является сейфертовской галактикой, а это означает, что одной из ее особых характеристик является активное галактическое ядро ​​в ее ядре, которое ярко сияет благодаря всему газу и пыли, которые разбрасываются вокруг ее центральной черной дыры. Иногда ядра галактик достаточно ярки, чтобы затмить остальную часть галактики в видимом и инфракрасном свете. Но сейфертовские галактики, такие как NGC 5728, являются особенными, потому что человеческие инструменты все еще могут ясно видеть остальные сейфертовские галактики.

Европейское космическое агентство (EКA) опубликовало это фото на прошлой неделе. По данным ЕКА, которое совместно с НАСА управляет космическим телескопом Хаббл, космический аппарат использовал камеру Wide Field Camera 3 (WFC3), чтобы запечатлеть этот вид. Официальные лица заявили в заявлении, в котором описывается фотография, что даже несмотря на то, что здесь появляется эта космическая сцена, рядом с NGC 5728 также происходит много всего, что камера не фиксирует.

Читай также: Телескоп Хаббл заснял галактику с перемычкой

“Как видно на этом изображении, NGC 5728 хорошо заметна и в оптическом и инфракрасном диапазонах волн выглядит вполне нормально“, - написали представители ЕКА в описании. “Удивительно знать, что центр галактики излучает огромное количество света в тех частях электромагнитного спектра, к которым WFC3 просто нечувствителен!“

Оказывается, радужная оболочка галактического «глаза» NGC 5728 на самом деле могла бы излучать некоторый видимый и инфракрасный свет, который камера в противном случае обнаружила бы, если бы не светящаяся пыль, окружающая ядро.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаббл заснял столкновение двух галактик.