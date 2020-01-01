Нобелеская премия-2021: Вручена премия по медицине и физиологии
Нобелевская ассамблея решила присудить премию по физиологии и медицине 2021 года Дэвиду Юлиусу и Ардему Патапутиану "за открытие рецепторов температуры и прикосновения".
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В этом году премия по медицине присуждена Давиду Юлиусу и Ардему Патапутиану. Их открытия раскрыли один из секретов природы, объяснив молекулярную основу восприятия тепла, холода и механической силы, которая имеет фундаментальное значение для нашей способности чувствовать, интерпретировать и взаимодействовать с нашей внутренней и внешней средой.
Напомним, в прошлом году премию по физиологии и медицине присудили Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу.
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