Нобелеская премия-2021: Вручена премия по медицине и физиологии

Нобелевская ассамблея решила присудить премию по физиологии и медицине 2021 года Дэвиду Юлиусу и Ардему Патапутиану "за открытие рецепторов температуры и прикосновения".

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В этом году премия по медицине присуждена Давиду Юлиусу и Ардему Патапутиану. Их открытия раскрыли один из секретов природы, объяснив молекулярную основу восприятия тепла, холода и механической силы, которая имеет фундаментальное значение для нашей способности чувствовать, интерпретировать и взаимодействовать с нашей внутренней и внешней средой.

Напомним, в прошлом году премию по физиологии и медицине присудили Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу.