Первая таблетка от COVID-19 прошла испытания на людях

Фармацевтическая компания Merck обнародовала первые данные своего крупного исследования фазы 3 перорального противовирусного лечения COVID-19. Промежуточные результаты показывают, что лечение снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 50 процентов при приеме в течение пяти дней после появления симптомов.

От вакцин до моноклональных антител за последние 18 месяцев был разработан необычный набор методов лечения COVID-19. Хотя пандемия еще далека от завершения, врачи, безусловно, лучше, чем когда-либо, оснащены для борьбы с этим новым коронавирусом, но в их нынешнем наборе инструментов есть одно большое недостающее звено - таблетка, которую можно принимать дома при самых ранних признаках коронавирусной инфекции.

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Пероральный препарат Merck от COVID-19 называется молнупиравир. Препарат разрабатывался за несколько лет до пандемии в качестве противовирусного средства, нацеленного на РНК-вирусы, с основным упором на грипп.

В конце 2019 года препарат был готов к первоначальным испытаниям на людях, направленных против гриппа, но когда появился SARS-CoV-2, все исследования сместились на то, будет ли молнупиравир работать против коронавирусов. В мае 2020 года фармацевтический гигант Merck ускорил процесс клинических испытаний, и к октябрю началась крупная фаза 2/3, охватывающая более 20 стран.

Исследование было разработано, чтобы выяснить, снижает ли молнупиравир риск госпитализации или смерти у пациентов с высоким риском тяжелой формы COVID-19. Пациентам в испытании был назначен пятидневный курс перорального препарата, который начинался в течение пяти дней после первоначального появления симптомов.

В начале августа независимая комиссия по мониторингу данных прекратила разбирательство из-за положительных данных. На момент остановки испытания было набрано 90 процентов из предполагаемой общей когорты 1550 человек. В недавнем пресс-релизе Merck представлены предварительные данные по первым 775 пациентам, включенным в исследование.

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Было обнаружено, что препарат снижает частоту госпитализаций или смертей на 50 процентов по сравнению с плацебо. Только 28 из 385 пациентов, принимавших молнупиравир, попали в больницу с COVID-19 по сравнению с 53 из 377 пациентов в группе плацебо. Что еще более важно, ни один из госпитализированных пациентов с молнупиравиром не умер, по сравнению с восемью смертельными случаями в группе плацебо.

Саймон Кларк, клеточный микробиолог из Университета Рединга, говорит, что эти результаты кажутся чрезвычайно многообещающими. Но поскольку полные данные испытаний еще не опубликованы, неясно, подойдет ли этот препарат для всех. Промежуточные данные от Merck указывают на то, что в исследуемой когорте не было обнаружено никаких побочных эффектов, однако Кларк говорит, что еще многое предстоит узнать о том, как этот препарат влияет на разных людей.

"Этот препарат работает, заставляя механизм, воспроизводящий генетический материал Covid-19, совершать ошибки, тем самым останавливая эффективное воспроизведение", - объясняет Кларк. "Этот способ действия может вызвать проблемы с нашими собственными клетками, и хотя есть сообщения о хорошей переносимости препарата, у нас все еще нет полной информации о каких-либо побочных эффектах".

Роберт Дэвис, генеральный директор Merck, уверен, что результаты испытаний удовлетворительны, и говорит, что компания планирует в ближайшее время подать разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Правительство США уже предварительно заказало 1,7 миллиона курсов препарата.

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"Имея эти убедительные результаты, мы с оптимизмом надеемся, что молнупиравир может стать важным лекарством в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией и дополнит уникальное наследие компании Merck по достижению прорыва в области инфекционных заболеваний, когда они больше всего необходимы", - говорит Дэвис. "В соответствии с непоколебимой приверженностью Merck спасению и улучшению жизни людей, мы продолжим работать с регулирующими органами над нашими приложениями и делать все возможное, чтобы как можно быстрее доставить молнупиравир пациентам".

В настоящее время предполагается, что пятидневный курс молнупиравира будет стоить около 700 долларов США. Merck заявляет, что будет внедрять многоуровневую ценовую политику, чтобы препарат был доступен для стран с низким уровнем доходов.

Питер Инглиш, бывший председатель Комитета по медицине общественного здравоохранения Британской медицинской ассоциации, говорит, что для того, чтобы такое лекарство, как молнупиравир, было полезным, оно должно быть дешевым, и, поскольку препарат полезен только в том случае, если его вводят вскоре после первоначального заражения, должны быть хорошие стратегии тестирования на месте.

"На мой взгляд, эти препараты могут иметь значение, если вы сначала сможете выявить людей, подверженных риску более серьезного заболевания", - говорит Инглиш. "Если противовирусные препараты не могут быть настолько дешевыми и безопасными, чтобы их можно было использовать "по назначению" людьми, у которых может быть Covid-19, они вряд ли найдут широкое применение".

Напомним, ранее сообщалось, что низкий уровень тестостерона у мужчин связан с более тяжелой формой COVID-19.