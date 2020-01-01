Для обмана иммунитета создают обратную вакцину

Такая вакцина не даст иммунной системе атаковать полезные лекарства.

Иммунная система - мощное оружие, защищающее нас от опасной инфекции, но иногда она может переусердствовать и атаковать то, что пытается нам помочь. В один прекрасный день может помочь новое доклиническое лечение, использующее своего рода “обратную вакцину“, чтобы научить иммунную систему игнорировать определенные лекарства или молекулы.

Несмотря на всю свою защитную силу, иммунная система может ошибочно атаковать безвредные молекулы, белки или ферменты в лекарствах, продуктах питания или окружающей среде, что приводит к аллергии или снижению эффективности лечения. В других случаях он может атаковать клетки нашего тела, вызывая широкий спектр аутоиммунных заболеваний.

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Итак, если вакцинация работает путем усиления реакции иммунной системы против конкретной цели, можно ли “повернуть вспять“ этот процесс, чтобы выработать толерантность к тому, что приносит пользу? В рамках нового исследования исследователи из Университета Буффало исследовали именно это.

Команда сосредоточилась на двух конкретных заболеваниях, лечению которых часто препятствует иммунная система. Гемофилия A - это состояние, при котором сгустки крови не образуются должным образом, а для лечения используются агенты свертывания, называемые фактором VIII, которые иммунная система может сделать неактивными. Между тем болезнь Помпе - это редкое генетическое заболевание, которое ослабляет мышцы из-за недостаточного количества фермента под названием GAA. Заместительная ферментная терапия может помочь - если только иммунная система не атакует эти ферменты, что она делает почти во всех случаях.

“Безопасность и эффективность нескольких жизненно важных терапевтических препаратов снижается из-за антител к лекарствам“, - говорит Сати Балу-Айер, ведущий исследователь исследования. “Как только антитела развиваются, клинические варианты, доступные для пациентов, становятся дорогими и, в некоторых случаях, неэффективными“.

Предыдущие исследования показали, что жирная кислота под названием Lyso-PS может помочь. При введении вместе с терапевтическими белками жирная кислота, по-видимому, помогает иммунной системе переносить препарат. В новом исследовании команда Buffalo разработала наночастицу Lyso-PS, которая была как раз подходящего размера и обладала нужными характеристиками, чтобы ее могли легко усвоить клетки.

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Команда протестировала комбинацию на мышиных моделях гемофилии и болезни Помпе, дав животным наночастицы вместе с обычными терапевтическими белками. И, конечно же, наночастицы успешно предотвратили выработку антител против белка фактора VIII у 75 процентов мышей с гемофилией, в то время как большинство мышей Помпе также экспрессировали значительно более низкие уровни антител против GAA. Оба лечения хорошо работали при внутривенном или пероральном введении.

Исследователи говорят, что этот вид лечения может быть эффективным не только против двух протестированных заболеваний, но в конечном итоге может быть расширен до аллергии, аутоиммунных расстройств и других лекарственных препаратов.

“Вместо попыток обратить вспять действие антител против лекарств, что является очень сложной задачей, клинические методы лечения, предотвращающие развитие антител, могут быть более эффективной стратегией“, - говорит Нхан Хан Нгуен, первый автор исследования. “Наш подход основан на том, что предварительное воздействие протеина в присутствии Lyso-PS учит иммунную систему не реагировать“.

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