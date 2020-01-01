Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Массивное извержение выбросило в небо стеклянные волосы

Комментариев: 0
Вулкан Килауэа извергается, посылая лаву и нитевидные куски вулканического стекла, известные как волосы Пеле, в небо Гавайев.
Низкий лавовый фонтан недалеко от центра растущего лавового озера Халема'ума'у
Низкий лавовый фонтан недалеко от центра растущего лавового озера Халема'ума'у
Геологическая служба США

Извержение началось примерно в 15:20 по местному гавайскому времени в среду (29 сентября), когда Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США зафиксировала свечение своей веб-камеры на вершине Килауэа. Это свечение указывало на извержение лавы, происходящее в кратере Халема'ума'у - кратере, расположенном в гораздо более крупной кальдере или кратере Килауэа.

Читай также: На Марсе нашли возможные признаки жизни возле вулканов

На видеозаписи с веб-камеры также были обнаружены трещины в основании кратера Халема'умау, из которых текли потоки лавы на поверхность лавового озера, которое было активным до мая 2021 года,  говорится в заявлении Геологической службы США .

Однако извержение в Килауэа, расположенном в национальном парке Гавайских вулканов, на Большом острове Гавайев, в настоящее время не представляет угрозы для населения. 

“В настоящее время мы не верим, что кому-либо или каким-либо жителям угрожает опасность, но мы хотим напомнить людям, что парк остается открытым“, - заявил  29 сентября пресс-секретарь округа Гавайи Сайрус Джонасен.

“Он будет открыт до вечера. Пожалуйста, действуйте осторожно, особенно для людей с респираторными заболеваниями“, - добавил он. 

Фонтаны лавы бьют из множества трещин, 30 сентября, Халема'ума'у
Фонтаны лавы бьют из множества трещин, 30 сентября, Халема'ума'у
Геологическая служба США

Однако, по данным Геологической службы США, часть парка, где происходит извержение, в настоящее время закрыта для посещения.

Читай также: Извержение вулкана на Гавайях поставило ученых в тупик

Из-за извержения Гавайская обсерватория вулканов повысила уровень опасности вулкана Килауэа, а его авиационный цветовой код с оранжевого на красный, который предупреждает пилотов о возможных выбросах пепла.

Это самые высокие уровни предупреждений, означающие, что “крупное извержение вулкана неизбежно, в процессе или подозревается, с опасной активностью как на земле, так и в воздухе“,  согласно данным Геологической службы США . 

Между тем, несколько пилотов, летевших в районе Килауэа в среду вечером, сообщили, что видели вулканическое стекло, известное как волосы Пеле.

Золотые острые нити стекла, названные в честь Пеле, гавайской богини огня и вулканов, образуются, когда пузырьки газа внутри лавы лопаются на поверхности.

“Содержимое лопающихся пузырей вылетает наружу, и часть растягивается в эти очень длинные нити, иногда длиной до более полуметра или около того“, - заявил геолог Дон Суонсон.

Читай также: Один из самых активных и опасных вулканов в мире неожиданно проснулся

Суонсон предупреждает, что волосы Пеле могут быть красивыми, но они представляют опасность, если попадают в организм с питьевой водой.

Текущее извержение - последнее из длинной череды вулканической активности на Килауэа. По данным Геологической службы США, на высоте 1222 м над землей у вулкана в форме щита есть система откачки магмы, которая простирается более чем на 60 километров под землей. Килауэа извергался 34 раза с 1952 года, и с 1983 по 2018 год он извергался почти непрерывно в своей Восточной рифтовой зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшее подводное извержение породило новый массивный вулкан.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: вулкан, Гавайи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь