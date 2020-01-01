Массивное извержение выбросило в небо стеклянные волосы

Вулкан Килауэа извергается, посылая лаву и нитевидные куски вулканического стекла, известные как волосы Пеле, в небо Гавайев.

Извержение началось примерно в 15:20 по местному гавайскому времени в среду (29 сентября), когда Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США зафиксировала свечение своей веб-камеры на вершине Килауэа. Это свечение указывало на извержение лавы, происходящее в кратере Халема'ума'у - кратере, расположенном в гораздо более крупной кальдере или кратере Килауэа.

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На видеозаписи с веб-камеры также были обнаружены трещины в основании кратера Халема'умау, из которых текли потоки лавы на поверхность лавового озера, которое было активным до мая 2021 года, говорится в заявлении Геологической службы США .

Однако извержение в Килауэа, расположенном в национальном парке Гавайских вулканов, на Большом острове Гавайев, в настоящее время не представляет угрозы для населения.

“В настоящее время мы не верим, что кому-либо или каким-либо жителям угрожает опасность, но мы хотим напомнить людям, что парк остается открытым“, - заявил 29 сентября пресс-секретарь округа Гавайи Сайрус Джонасен.

“Он будет открыт до вечера. Пожалуйста, действуйте осторожно, особенно для людей с респираторными заболеваниями“, - добавил он.

Фонтаны лавы бьют из множества трещин, 30 сентября, Халема'ума'у Геологическая служба США

Однако, по данным Геологической службы США, часть парка, где происходит извержение, в настоящее время закрыта для посещения.

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Из-за извержения Гавайская обсерватория вулканов повысила уровень опасности вулкана Килауэа, а его авиационный цветовой код с оранжевого на красный, который предупреждает пилотов о возможных выбросах пепла.

Это самые высокие уровни предупреждений, означающие, что “крупное извержение вулкана неизбежно, в процессе или подозревается, с опасной активностью как на земле, так и в воздухе“, согласно данным Геологической службы США .

Между тем, несколько пилотов, летевших в районе Килауэа в среду вечером, сообщили, что видели вулканическое стекло, известное как волосы Пеле.

Золотые острые нити стекла, названные в честь Пеле, гавайской богини огня и вулканов, образуются, когда пузырьки газа внутри лавы лопаются на поверхности.

“Содержимое лопающихся пузырей вылетает наружу, и часть растягивается в эти очень длинные нити, иногда длиной до более полуметра или около того“, - заявил геолог Дон Суонсон.

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Суонсон предупреждает, что волосы Пеле могут быть красивыми, но они представляют опасность, если попадают в организм с питьевой водой.

Текущее извержение - последнее из длинной череды вулканической активности на Килауэа. По данным Геологической службы США, на высоте 1222 м над землей у вулкана в форме щита есть система откачки магмы, которая простирается более чем на 60 километров под землей. Килауэа извергался 34 раза с 1952 года, и с 1983 по 2018 год он извергался почти непрерывно в своей Восточной рифтовой зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшее подводное извержение породило новый массивный вулкан.