Определена самая первая одомашненная птица

Эта птица легко могла убить хозяина.

Новое исследование предполагает, что отношения между людьми и казуарами восходят к эпохе позднего плейстоцена - за несколько тысяч лет до того, как люди одомашнили цыплят и гусей. "И это не какая-то мелкая птица", - заявила в своем заявлении ведущий автор исследования Кристина Дуглас, археолог из Пенсильванского университета. "Это огромная, злобная, нелетающая птица, которая может вас выпотрошить - скорее всего, карликовая разновидность, которая весит 20 кг".

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Изучая останки яичной скорлупы древних казуаров, Дуглас и международная группа исследователей определили, что около 18000 лет назад люди в Новой Гвинее собирали, выводили и, возможно, выращивали птенцов казуаров, что исследователи считают сложной техникой сбора пищи. Это самое раннее известное свидетельство преднамеренного выращивания птиц.

Используя сочетание трехмерных изображений, компьютерного моделирования и морфологии яиц, ученые исследовали более 1000 фрагментов яичной скорлупы казуаров, датируемых периодом от 6000 до 18000 лет назад.

"Мы использовали этот подход, чтобы увидеть, существует ли какая-либо закономерность в том, когда люди собирают яйца казуаров", - сказала Дуглас. "И мы обнаружили, что существует закономерность, и что люди собирают яйца преимущественно на более поздних стадиях развития".

По словам Дуглас, люди хранили эти яйца для одной из двух целей: чтобы съесть их или вырастить вылупившихся цыплят для получения мяса и перьев. Согласно статье, опубликованной в 2019 году в Journal of Ethnic Foods, сегодня оплодотворенные яйца на поздних стадиях являются популярной уличной едой в нескольких странах Восточной Азии и южной части Тихого океана, в частности на Филиппинах . Это блюдо, известное как балут, сегодня обычно готовят из утиных яиц. Но Дуглас и ее команда предполагают, что люди в Новой Гвинее, возможно, ели балут из казуаров тысячи лет назад.

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Или, возможно, они выращивали казуаров-птенцов. По данным Сети разнообразия животных Мичиганского университета, птенцы казуара, как и гуси, привязываются к первому же существу, которое они видят. Это делает их на удивление идеальными для выращивания - практика, которая продолжается в некоторых частях Новой Гвинеи и по сей день, сказал антрополог из Университета штата Мэн Пол Роско. Хотя Дуглас и ее команда не нашли свидетельств того, что древние люди загоняли казуаров, они планируют искать это в будущем.

Казуары и их яйца - ценные ресурсы для жителей Новой Гвинеи. Исторически сложилось так, что тибиотарсы казуаров, верхняя часть ноги птицы, использовались для изготовления костяных кинжалов для охоты, согласно исследованию, опубликованному в Royal Society Open Science. Сегодня их перья ценятся как украшения, а птицы остаются важным источником мяса. "Казуары - это деликатес", - сказал Роско.

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Но эти поразительные птицы, которые могут достигать почти 1,8 метра в высоту и 54 кг, также невероятно опасны. "У них действительно большие когти длиной 4 дюйма [10 см]. И если они почувствуют угрозу, они воспользуются ими", - сказал Дуглас. Напуганный или территориальный казуар может нанести удар достаточно мощным ударом, чтобы выпотрошить млекопитающее среднего (или даже человеческого) размера, пишет палеонтолог позвоночных Даррен Нейш для Scientific American. Казуары иногда убивают людей, в том числе был случай нападения на человека во Флориде в 2019 году. Но даже в этом случае такие случаи чрезвычайно редки.

Помимо того, что древние казуары имеют важное антропологическое значение, они помогают развеять некоторые широко распространенные научные мифы. По словам Дуглас, по сей день многие люди в целом полагают, что культурные обычаи охотников-собирателей в чем-то менее сложны, чем в сельскохозяйственных обществах. Но исследование ее команды противоречит этому устаревшему предположению.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая редкая птица в мире.