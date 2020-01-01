Крупнейшее подводное извержение породило новый массивный вулкан

Это самое крупное подводное извержение, которое было зарегистрировано.

Огромное сейсмическое событие, которое началось в мае 2018 года и ощущалось по всему миру, официально привело к рождению нового подводного вулкана.

У восточного побережья острова Майотта на 820 метров возвышается над морским дном гигантское новое сооружение, выступ, которого не было до землетрясения, потрясшего остров в мае 2018 года.

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“Это крупнейшее из когда-либо задокументированных активных подводных извержений“, - написали исследователи в своей статье .

Новая особенность, которая считается частью тектонической структуры между разломами Восточной Африки и Мадагаскара, помогает ученым понять глубинные процессы на Земле, о которых мы знаем относительно мало.

Сейсмические толчки продолжающегося события начались 10 мая 2018 года. Всего несколько дней спустя, 15 мая, произошло землетрясение магнитудой 5,8, сотрясшее близлежащий остров. Сначала ученые были в недоумении; но не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что произошло вулканическое событие, подобного которому никогда раньше не было.

Сигналы указывали на местоположение примерно в 50 километрах от восточного побережья Майотты, французской территории и части вулканического архипелага Коморских островов, зажатого между восточным побережьем Африки и северной оконечностью Мадагаскара.

Поэтому ряд французских правительственных учреждений прислали группу исследователей, чтобы проверить это; там, конечно же, была подводная гора, которой раньше не было.

Хронология извержения. Nature Geoscience

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Под руководством геофизика Натали Фейе из Парижского университета во Франции ученые описали свои открытия в новой статье.

Команда начала наблюдение за регионом в феврале 2019 года. Они использовали многолучевой гидролокатор, чтобы нанести на карту площадь морского дна площадью 8600 квадратных километров. Они также разместили сеть сейсмометров на морском дне на глубине до 3,5 км и объединили их с сейсмическими данными с Майотты.

В период с 25 февраля по 6 мая 2019 года эта сеть обнаружила 17000 сейсмических событий на глубине примерно от 20 до 50 километров под дном океана - крайне необычное открытие, поскольку большинство землетрясений гораздо мельче. Еще 84 события также были крайне необычными, обнаруженными на очень низких частотах.

Вооружившись этими данными, исследователи смогли реконструировать, как могло происходить формирование нового вулкана. Согласно их открытиям, все началось с магматического резервуара глубоко в астеносфере, слоя расплавленной мантии, расположенного непосредственно под литосферой Земли.

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Под новым вулканом тектонические процессы могли нанести ущерб литосфере, в результате чего образовались дайки, которые вытягивали магму из резервуара через кору, вызывая при этом рои землетрясений. В конце концов, этот материал попал на морское дно, где извергся, образовав 5 кубических километров лавы и построив новый вулкан.

Низкочастотные события, вероятно, были вызваны более мелкой, заполненной жидкостью полостью в земной коре, которая могла неоднократно возбуждаться сейсмическими деформациями на разломах, близких к полости.

По состоянию на май 2019 года экструдированный объем нового вулканического сооружения в 30-1000 раз больше, чем предполагалось для других глубоководных извержений, что делает его самым значительным из когда-либо зарегистрированных подводных извержений вулкана.

“Объемы и поток излучаемой лавы во время магматического события на Майотте сопоставимы с теми, которые наблюдаются во время извержений в крупнейших горячих точках Земли“, - пишут исследователи .

Сценарии будущего могут включать обрушение новой кальдеры, подводные извержения на верхнем склоне или береговые извержения. Большие потоки лавы и конусы на верхнем склоне и на берегу Майотты указывают на то, что это происходило в прошлом.

Напомним, ранее сообщалось, что извержение вулкана на Филиппинах рассмотрели из космоса.