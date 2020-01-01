В созвездии Ориона нашли исключительно редкую планету с тремя солнцами

Планета размером с Юпитер может скрываться в пыли в тройной звездной системе.

У GW Orionis три звезды в центре трех шатких пылевых колец. Астрономы считают, что в этой смеси может быть и редкая планета с тремя солнцами ESO

Теперь есть еще больше доказательств того, что причудливая звездная система, расположенная на носу созвездия Ориона, может содержать самый редкий тип планеты в известной вселенной: одна планета, вращающаяся вокруг трех солнц одновременно.

Звездная система, известная как GW Orionis (или GW Ori) и расположенная примерно в 1300 световых годах от Земли, является заманчивой целью для изучения; с тремя пыльными оранжевыми кольцами, вложенными друг в друга, система буквально выглядит как гигантское яблочко в небе. В центре этого прицела находятся три звезды - две заблокированы на тесной двойной орбите друг с другом, а третья широко вращается вокруг двух других.

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Тройные звездные системы редко встречаются в космосе, но GW Ori становится еще более странным. В статье 2020 года, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, исследователи внимательно изучили GW Ori с помощью телескопа Атакама с большой миллиметровой / субмиллиметровой решеткой (ALMA) в Чили и обнаружили, что три пылевых кольца системы на самом деле смещены друг с другом, а внутреннее кольцо дико колеблется на своей орбите.

Команда предположила, что молодая планета или ее замыслы могут нарушить гравитационный баланс сложной системы тройных колец GW Ori. Если обнаружение подтвердится, это будет первая планета с тройным солнцем в известной вселенной.

Три пыльных кольца GW Ориона, тройной звезды солнечной системы в созвездии Ориона. Шаткое внутреннее кольцо может содержать молодую планету. ESO

Теперь статья, опубликованная 17 сентября в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества, предлагает новые доказательства существования этой редкой планеты. Авторы исследования провели трехмерное моделирование, чтобы смоделировать, как могли образоваться таинственные промежутки в кольцах звездной системы, на основе наблюдений за другими пылевыми кольцами (или “протопланетными дисками“) в других частях Вселенной.

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Команда проверила две гипотезы: либо разрыв в кольцах образовался из-за крутящего момента, приложенного тремя вращающимися звездами в центре системы, либо разрыв появился, когда планета образовалась внутри одного из колец.

Исследователи пришли к выводу, что в кольцах недостаточно турбулентности, чтобы теория крутящего момента звезды работала. Скорее, модели предполагают, что наличие огромной планеты размером с Юпитер - или, возможно, нескольких планет - является более вероятным объяснением странной формы и поведения колец.

Если будущие наблюдения за системой подтвердят эту теорию, GW Ori может быть “первым доказательством того, что окружающая планета создает разрыв в реальном времени“, - сказал The New York Times ведущий автор исследования Джереми Смоллвуд из Университета Невады в Лас-Вегасе.

К сожалению, гипотетический наблюдатель этой “возможно-планеты“ на самом деле не смог бы увидеть, как все три солнца восходят и падают в небе. По словам исследователей, две звезды в центре системы движутся по такой узкой двойной орбите, что выглядят как одна большая звезда, а третья кружится вокруг них.

Но, если это подтвердится, простое существование этого мира докажет, что планеты могут формироваться в более широком диапазоне условий, чем предполагали ученые ранее. Если трех солнц и колышущейся мешанины пылевых колец недостаточно, чтобы помешать молодой планете, то кто знает, что это такое.

Напомним, ранее сообщалось. что астрономы открыли нереальную планету.