Найден простой способ выращивать растения на Марсе

Достаточно добавить полезные бактерии в почву.

Клевер, выращенный в искусственной марсианской почве, намного лучше в сочетании с азотфиксирующими бактериями (слева), чем без (справа) Государственный университет Колорадо

Доставка еды на Марс будет дорогостоящей, поэтому первым колонистам Красной планеты нужно будет придумать, как выращивать себе еду на месте. Новое исследование показало, что дозирование растений симбиотическими бактериями может значительно улучшить их рост в бесплодной марсианской почве.

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Чрезвычайно сухая и пыльная, каменистая грязь, придающая Красной планете характерный оттенок, ужасна для сельского хозяйства. В реголите, как его известно, не хватает обычных органических веществ растений и животных, которые обеспечивают питательные вещества для сельскохозяйственных культур, а это означает, что попытки выращивать что-то только в этой грязи оставят астронавтов голодными.

Но с небольшой помощью это можно сделать работоспособным. Предыдущие исследования показали, что добавление скошенной травы, навоза и червей может значительно улучшить марсианскую почву и помочь растениям расти. Теперь добавлен еще один недостающий фрагмент головоломки, дающий многообещающие результаты.

Азот является более или менее важным питательным веществом для растений, поэтому отсутствие азотсодержащих молекул в реголите Марса - серьезный удар. Для нового исследования исследователи из Университета штата Колорадо решили добавить его обратно с помощью почвенных бактерий, которые фиксируют азот из воздуха.

Команда вырастила клевер в образцах смоделированной марсианской почвы, причем некоторые растения были соединены с азотфиксирующими бактериями Sinorhizobium meliloti. И действительно, растения с симбиотическим микробом росли намного лучше, демонстрируя на 75 процентов больше роста корней и побегов, чем клевер, только в реголите.

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Интересно, однако, что уровни азотсодержащих молекул в почве вокруг обработанных растений не увеличивались. Если бы это было так, это могло бы стать полезным способом улучшить реголит с течением времени, сделав его все более подходящим для выращивания сельскохозяйственных культур. Тем не менее, результаты показывают, что эти ключевые микробы могут стать важным ингредиентом для будущих марсианских фермеров.

“Это исследование показывает, что бактерии Sinorhizobium meliloti значительно увеличивают рост клевера (Melilotus officinalis) в тепличных условиях“, - говорят авторы. “Эта работа расширяет наше понимание того, как взаимодействие растений и микробов поможет усилиям по терраформированию реголита на Марсе“.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли возможные следы жизни.