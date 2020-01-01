Найдено последнее пристанище неандертальцев

Пещера была спрятана от всех 40 тысяч лет.

В пещере Авангард в Гибралтаре была обнаружена пещерная камера, запечатанная песком на протяжении примерно 40 000 лет. Это открытие может рассказать больше о неандертальцах, которые жили в этом районе примерно в то время.

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“Учитывая, что песок, запечатывающий камеру, был возрастом [40 000] лет, и поэтому камера была старше, это, должно быть, были неандертальцы, которые жили в Евразии примерно от 200 000 до 40 000 лет назад и, вероятно, использовали пещеру“, - сообщил директор Национального музея Гибралтара Клайв Финлейсон.

Пока команда Финлейсона изучала пещеру в прошлом месяце, они обнаружили полое пространство. Пройдя через него, они обнаружили, что его длина составляет 13 метров, а сталактиты свисают, как жуткие сосульки, с потолка камеры. По словам археологов, на поверхности пещеры исследователи обнаружили останки рыси, гиен и грифов-стервятников, а также большого щупальца, типа морской улитки, которую, вероятно, принес в камеру неандерталец.

Исследователи хотят увидеть, что они обнаружат, когда начнут раскопки. Одна из возможностей заключается в том, что команда обнаружит захоронения неандертальцев, сказал Финлейсон. “Четыре года назад мы нашли молочный зуб 4-летнего неандертальца недалеко от камеры", - сказал он. Зуб “ассоциировался с гиенами, и мы подозреваем, что гиены принесли ребенка [который, вероятно, был мертв] в пещеру“.

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Исследователи обнаружили множество свидетельств присутствия неандертальцев в системе пещер, называемой пещерным комплексом Горхэма, включая резьбу, которая, возможно, была ранним произведением искусства неандертальцев. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что в этой пещерной системе наши ближайшие вымершие родственники забивали тюленей, срывали перья с хищных птиц, чтобы носить их в качестве украшений и использовать инструменты. Ученые предположили, что эта пещерная система могла быть одним из последних мест, где жили неандертальцы, прежде чем они вымерли около 40 000 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена древнейшая песочница неандертальцев.