К нам летит самая большая комета из когда-либо наблюдаемых

Комета настолько большая, что ее первоначально приняли за карликовую планету, она движется внутрь по траектории из внешней Солнечной системы.

Нет причин для беспокойства - комета C / 2014 UN 271 (Бернардинелли-Бернштейна), как называют ее, не приблизится к Солнцу ближе, чем за пределами орбиты Сатурна. Но ее большие размеры и относительная близость дадут редкую возможность изучить первозданный объект из Облака Оорта и найти новую информацию о формировании Солнечной системы.

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“Мы имеем честь открыть, возможно, самую большую комету из когда-либо виденных - или, по крайней мере, больше, чем любая хорошо изученная комета - и поймали ее достаточно рано, чтобы люди могли наблюдать, как она эволюционирует по мере того, как она приближается и нагревается“, - сказал соавтор исследования и астроном. Об этом ранее в этом году заявил Гэри Бернстайн из Пенсильванского университета. “Она не посещала Солнечную систему более 3 миллионов лет“.

Внешняя Солнечная система, по большому счету, представляет собой несколько загадочное место. Она очень далеко и довольно темная, а объекты в ней довольно маленькие, поэтому увидеть, что находится за орбитой Нептуна, довольно сложно.

У нас есть общее представление об архитектуре этой области пространства: пояс Койпера, состоящий из небольших ледяных тел, а затем облако Оорта на гораздо больших расстояниях, но детали сложнее изучить.

Однако мы получаем больше информации из неожиданного источника: исследования темной энергии (DES), которое проводилось с августа 2013 года по январь 2019 года.

Он изучал южное небо в инфракрасном и ближнем инфракрасном диапазоне в течение нескольких сотен ночей, изучая такие объекты, как сверхновые и скопления галактик, чтобы попытаться вычислить ускорение расширения Вселенной, на которую, как считается, влияет темная энергия.

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Глубина, широта и точность обзора оказались очень хорошими для идентификации объектов во внешней Солнечной системе, за пределами орбиты Нептуна, примерно в 30 астрономических единицах от Солнца. Ранее в этом году группа астрономов показала, что по данным DES они обнаружили 461 ранее неизвестный объект во внешней Солнечной системе.

Одним из таких объектов, замеченных Бернштейном и его коллегой астрономом из Пенсильванского университета Педро Бернардинелли, был C / 2014 UN 271 (Бернардинелли-Бернштейна). Теперь они и их коллеги более подробно описали комету в препринте, принятом в The Astrophysical Journal Letters.

“Мы пришли к выводу, что комета C / 2014 UN 271 (Бернардинелли-Бернштейна) является “новой“ кометой в том смысле, что нет никаких доказательств того, что предыдущее сближение с Солнцем было ближе, чем на 18 а.е., после выброса в Облако Оорта“, - пишут исследователи .

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“В самом деле, это может быть самая нетронутая комета из когда-либо наблюдавшихся, поскольку мы обнаружили ее до того, как она войдет на орбиту Урана, и, возможно, она никогда не делала этого на любой предыдущей орбите“.

Согласно анализу группы, C / 2014 UN 271 (Бернардинелли-Бернштейн) начал свое внутреннее путешествие на расстоянии около 40 400 астрономических единиц от Солнца. Это очень много на территории Облака Оорта, огромной сфере из ледяных объектов, которая простирается от 2 000 до 100 000 астрономических единиц.

На момент открытия комета находилась на расстоянии около 29 астрономических единиц от Солнца. Его самое близкое сближение с Солнцем произойдет в 2031 году, когда оно достигнет расстояния 10,97 астрономических единиц. Орбита Сатурна, например, имеет среднее расстояние 9,5 астрономических единиц.

Имея размер 155 километров в диаметре, C / 2014 UN 271 (Бернардинелли-Бернстайн) является абсолютным чудовищем, но даже в этом случае она не будет видна невооруженным глазом на таком расстоянии.

Однако ученые будут использовать любую возможность, чтобы изучить его с помощью телескопов. Они надеются, что узнав больше о ее составе, мы сможем больше узнать о ранней Солнечной системе и ее дальних рубежах.

Напомним, ранее сообщалось, что на комете Чурюмова-Герасименко разглядели прыгающие камни.