Астрономы озадачены ускорением ветров возле большого красного пятна Юпитера

Большое красное пятно, видимое на Юпитере, - это закрученный антициклонический шторм , крупнейший в своем роде в Солнечной системе, достаточно большой, чтобы вместить в себя всю нашу планету. Теперь новый анализ показал, что ветер у края пятна загадочным образом усиливается.

Используя данные, собранные с космического телескопа Хаббла, исследователи изучили характер шторма с 2009 по 2020 год, измерив увеличение скорости ветра на внешней границе на 8 процентов за это время.

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Это прирост чуть менее 2,5 километров в час за каждый год, когда проводились измерения - не огромные, но значительные, и измеримые только из-за изображений с высоким разрешением, которые способен захватывать Хаббл.

"Когда я впервые увидел результаты, я спросил: "Есть ли в этом смысл?" Никто раньше этого не видел", - говорит ученый-планетолог Майкл Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.

"Но это то, что может сделать только Хаббл. Долголетие Хаббла и постоянные наблюдения делают это открытие возможным".

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи разработали новый подход к анализу данных, используя программное обеспечение для моделирования, чтобы оценить до десятков тысяч различных векторов ветра (отдельных направлений и скоростей) каждый раз, когда Хабблу удавалось сфотографировать Юпитер.

Поскольку цветные облака на краях шторма теперь достигают скорости до 640 километров в час против часовой стрелки, следующий вопрос заключается в том, что вызывает ускорение - и на него нет простого ответа.

Скорость ветра по внешнему и внутреннему кольцу Вонг

Некоторые возможности были исключены исследованием и собранными данными: ни изменения сдвига ветра (или угла) относительно окружающей атмосферы, ни изменения температуры на разных высотах не считаются ответственными. Пока что первопричина ускользает от экспертов.

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"Это трудно диагностировать, поскольку Хаббл не может хорошо видеть дно бури", - говорит Вонг. "Все, что находится ниже вершины облаков, не видно в данных, но это интересная часть головоломки, которая может помочь нам понять, что подпитывает Большое красное пятно и как оно поддерживает свою энергию".

Из предыдущих исследований мы знаем, что Большое Красное Пятно со временем сужается в размерах, что является еще одной загадкой, которую предстоит разгадать: пока не будут сделаны более прямые и более подробные измерения гигантского шторма, у нас останется много вопросов, на которые нет ответа. вопросов.

Астрономы наблюдают за самой узнаваемой особенностью Юпитера с 17 века, а непрерывные наблюдения записываются с 1878 года. За это время он стал более круглым, а также уменьшился.

И хотя космический телескоп Хаббл может обнаруживать только объекты размером более 170 километров, это все еще фантастически высокое разрешение, когда дело доходит до картографирования пространства и того, что происходит на Юпитере.

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф-любитель заснял взрыв метеорита в атмосфере Юпитера.