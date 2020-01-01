Горы вместо ледников: Исчезающий лед искажает земную кору

Таяние полярных льдов Земли искажает земную поверхность.

Это изменение формы незначительно, но происходит за много сотен километров от ледяных щитов. Исследователи могут отслеживать сдвиг в рамках исследования, чтобы понять, как изменение климата повлияет на уровень моря; понимание деформации также важно, потому что ученые должны иметь возможность корректировать это движение грунта при измерении других типов геологических процессов, написали авторы исследования в августовском номере журнала Geophysical Research Letters.

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Ученые уже знали, что когда лед исчезает, корка под ним изменяется. Представьте, что вы поднимаете голову с подушки из пены с эффектом памяти: по мере того, как ваша голова поднимается, подушка постепенно взбивается, продолжая двигаться после того, как вы встали с кровати. Нечто подобное происходит, когда ледник отступает. Корка внизу, уже не находящаяся под всем этим весом, медленно поднимается вверх. Это называется изостатическим отскоком, и он действительно очень медленный. В некоторых высокоширотных регионах земля все еще восстанавливается после отступления ледяных щитов в конце последнего ледникового периода.

Но сейчас полярные регионы теряют лед все чаще из-за изменения климата. Согласно статье, опубликованной в 2020 году в The Cryosphere, с 2000 по 2010 год потеря льда в Антарктиде, Гренландии и горных ледниках увеличилась на 60% по сравнению с убылью льда в период с 1990 по 2000 год. Это таяние влияет на форму коры, так же как потеря льда в конце ледникового периода. Но большинство исследований сосредоточено на изменениях земной коры прямо под ледяным покровом и вокруг него. Даже когда исследователи изучают отдаленные эффекты, они сосредотачиваются на вертикальных изменениях формы корки. Но движение земной коры после потери льда является трехмерным, то есть смещается и по горизонтали.

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Софи Коулсон, научный сотрудник Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, проводившая исследование в Гарвардском университете, хотела получить глобальный трехмерный взгляд на последствия потери льда в 21 веке. Она и ее коллеги использовали спутниковые данные, собранные в период с 2003 по 2018 год, чтобы найти крошечные движения земной коры, сравнивая эти изменения с потерей льда в Антарктиде, Гренландии и ледниками в высоких широтах из года в год.

Они обнаружили, что во многих случаях горизонтальное движение земной коры опережало вертикальное движение (подъем). Движение очень зависело от того, сколько льда терялось каждый год, но как в годы с высокими, так и с малыми потерями, большая часть Северной Америки в среднем совершала более горизонтальное движение, чем вертикальное. Горизонтальная ползучесть, в основном на север, достигла пика в 2012 году и составила 0,45 мм. В годы с малыми потерями это движение составляло в среднем около 0,1 мм для всего континента.

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В начале 2000-х годов лед быстро отступил с Антарктического полуострова и из Западной Антарктиды, но Восточная Антарктида покрылась льдом. Это увеличение и уменьшение в конечном итоге усреднялось с точки зрения земной коры, поэтому большая часть деформации была ограничена относительно небольшой областью в южной части Тихого океана. Другое дело - Северное полушарие. Исчезновение льда в северных широтах было связано с горизонтальным движением в среднем 0,015 дюйма (0,4 мм), главным образом к северу, ежегодно в Северном полушарии. Это включало движение на 0,01 дюйма (0,3 мм) в Канаде и США и до 0,008 дюйма (0,2 мм) в Европе и Скандинавии.

Эти цифры могут показаться незначительными, но со временем они складываются. И это искривление может повлиять на дальнейшую потерю льда.

“В некоторых частях Антарктиды, например, отскок коры меняет наклон коренной породы под ледяным покровом, и это может повлиять на динамику льда“, - сказал Коулсон в интервью Harvard Gazette. Более крутой склон означает более быстрое течение льда в сторону моря.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смоделировали стену из ледникового периода.