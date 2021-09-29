Pfizer начинает испытания таблетки против Covid

Таблетки предназначены уже для больных коронавирусом.

Прямо сейчас многие правительства поощряют своих людей проходить вакцинацию, поскольку в настоящее время это лучший способ защитить себя и окружающих нас людей от Covid-19. Но что произойдет, если вы заразитесь Covid-19 даже после вакцинации? Это то, что Pfizer изучает в своих последних испытаниях.

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Фармацевтическая компания объявила, что они начали клинические испытания противовирусных таблеток на средней и поздней стадии. Это таблетки, которые принимают внутрь для тех, кто подвергся воздействию вируса. Идея состоит в том, что он будет похож на другие пероральные препараты, такие как Тамифлю, который глотают больные гриппом.

Говорят, что это помогает предотвратить прогрессирование болезни до более серьезного характера, для чего и предназначена вакцина. По словам главного научного сотрудника Pfizer Микаэля Долстена, «мы считаем, что борьба с вирусом потребует эффективных методов лечения людей, которые заразились или подверглись воздействию вируса, что дополняет воздействие, которое оказали вакцины».

Таблетка Pfizer также известна как ингибитор протеазы, которая предназначена для предотвращения репликации вируса. Компания начала его разработку в марте 2020 года, и в текущем испытании будут участвовать 2660 взрослых, и оно будет использоваться для оценки безопасности и эффективности препарата.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему мужчины хуже переносят Covid-19.