Интересный факт дня: Даже умеренный COVID-19 может повлиять на мозг

Это связанно с потерей запаха в начале болезни.

С более чем 18-месячной пандемией исследователи неуклонно собирают новые и важные сведения о влиянии COVID-19 на тело и мозг. Эти результаты вызывают опасения по поводу долгосрочного воздействия коронавируса на биологические процессы, такие как старение.

В августе 2021 года предварительное, но крупномасштабное исследование по изучению изменений мозга у людей, переживших COVID-19, привлекло большое внимание сообщества нейробиологов.

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В этом исследовании исследователи опирались на существующую базу данных под названием UK Biobank, которая содержит данные изображений мозга более 45000 человек в Великобритании, начиная с 2014 года. Это означает - что очень важно - что были исходные данные и изображения мозга всех этих людей до пандемии.

Исследовательская группа проанализировала данные изображений мозга, а затем вернула тех, у кого был диагностирован COVID-19, для дополнительного сканирования мозга. Они сравнили людей, переживших COVID-19, с участниками, которые этого не сделали, тщательно подбирая группы на основе возраста, пола, даты исходного теста и места проведения исследования, а также общих факторов риска заболевания, таких как переменные состояния здоровья и социально-экономический статус.

Команда обнаружила заметные различия в сером веществе, которое состоит из клеточных тел нейронов, обрабатывающих информацию в головном мозге, между теми, кто был инфицирован COVID-19, и теми, кто этого не сделал.

В частности, толщина ткани серого вещества в областях мозга, известных как лобная и височная доли, была уменьшена в группе COVID-19, что отличается от типичных паттернов, наблюдаемых в группе, которая не испытывала COVID-19.

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Для населения в целом нормально видеть некоторое изменение объема или толщины серого вещества с течением времени по мере старения людей, но у тех, кто был инфицирован COVID-19, эти изменения были больше, чем обычно.

Интересно, что когда исследователи разделили людей, у которых было достаточно тяжелое заболевание, требующее госпитализации, результаты были такими же, как и у тех, кто перенес COVID-19 в более легкой форме. То есть люди, инфицированные COVID-19, демонстрировали потерю объема мозга, даже когда болезнь не была достаточно серьезной, чтобы потребовать госпитализации.

Наконец, исследователи также исследовали изменения в производительности при выполнении когнитивных задач и обнаружили, что те, кто заразился COVID-19, медленнее обрабатывали информацию по сравнению с теми, кто этого не делал.

Хотя мы должны быть осторожны при интерпретации этих результатов, поскольку они ожидают формальной экспертной оценки, большая выборка, данные до и после заболевания у одних и тех же людей и тщательное сопоставление с людьми, не болевшими COVID-19, сделали эту предварительную работу особенно ценной.

Что означают эти изменения в объеме мозга?

В начале пандемии одним из наиболее частых сообщений от инфицированных COVID-19 была потеря чувства вкуса и запаха .

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Поразительно, но все области мозга, на которые, как выяснили британские исследователи, повлиял COVID-19, связаны с обонятельной луковицей, структурой около передней части мозга, которая передает сигналы о запахах из носа в другие области мозга. Обонятельная луковица связана с областями височной доли.

Мы часто говорим о височной доле в контексте старения и болезни Альцгеймера, потому что именно там расположен гиппокамп. Гиппокамп, вероятно, играет ключевую роль в старении, учитывая его участие в памяти и когнитивных процессах.

Обоняние также важно для исследования болезни Альцгеймера, поскольку некоторые данные свидетельствуют о том, что у лиц, подверженных риску заболевания, обоняние снижено.

Хотя еще слишком рано делать какие-либо выводы о долгосрочных последствиях этих изменений, связанных с COVID, изучение возможных связей между изменениями мозга и памятью, связанными с COVID-19, представляет большой интерес, особенно с учетом затронутых регионов и их важности в память и болезнь Альцгеймера.

Эти новые результаты вызывают важные, но пока еще не решенные вопросы: что эти изменения мозга после COVID-19 означают для процесса и темпа старения? И со временем восстанавливается ли мозг в какой-то степени от вирусной инфекции?

Напомним, ранее мы узнали, что COVID впервые в мире мутировал в ребенке.