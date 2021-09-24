Будущие астронавты смогут получать воду и кислород из лунной почвы

Кислород и вода могут генерироваться без вмешательства человека.

Если есть две вещи, которые имеют важное значение для человеческой жизни - вода и кислород. Но ни один из ни не являются легко доступными на Луне. Однако благодаря новой технике астронавты когда-нибудь смогут собирать эти элементы из лунной почвы.

Читай также: Молекулы воды перемещаются по Луне в зависимости от времени суток

Двухэтапный процесс был разработан консорциумом ученых из Политехнического университета Милана, Европейского космического агентства, Итальянского космического агентства и корпорации космических систем OHB. Он основан на существующей технике, используемой в наземных применениях, и использует тот факт, что примерно 50 процентов почвы во всех областях Луны состоит из минералов, таких как диоксид кремния и оксид железа, которые, в свою очередь, в основном состоят из кислорода.

В лабораторных условиях исследователи начали с нагрева моделируемого лунного грунта в печи - в присутствии водорода и метана - до температуры около 1000 ºC. Это привело к испарению почвы, в результате чего кислородсодержащие минералы переходили прямо из твердого в газообразное состояние, минуя расплавленную фазу.

Эти газы и остаточный метан затем направлялись в каталитический нейтрализатор и конденсатор, последний из которых отделял жидкую воду от смеси. Затем эту воду можно было бы потреблять или можно было бы извлечь из нее кислород с помощью электролиза.

Читай также: Ученые узнали, откуда на Луне вода

Оставшийся водород и метан можно утилизировать в системе. Есть также твердый побочный продукт, богатый кремнеземом и металлами, который, вероятно, можно будет переработать для других целей в лунных колониях. И хотя этот процесс может показаться довольно сложным, очевидно, что он может выполняться сам по себе.

“Наши эксперименты показывают, что установка масштабируема и может работать в почти полностью автономном замкнутом контуре, без необходимости вмешательства человека и без засорения“, - говорит профессор Мишель Лаванья из Политехнического университета Милана.

Исследование команды будет представлено на этой неделе на онлайн-конгрессе Europlanet Science Congress (EPSC) 2021.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли огромные запасы воды.