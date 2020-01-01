Талибан может охотиться за самым известным сокровищем Афганистана

Бактрийские сокровища хранят 20 000 золотых артефактов.

Эта золотая корона была найдена в гробнице на месте Тилля Тепе, датируемой первым веком в Афганистане. Корона - лишь один из многих артефактов, входящих в Бактрийское сокровище Fine Art Images

С захватом Афганистана талибами археологические останки страны ожидают мрачное будущее, даже если экстремистская исламская группировка решит не грабить или намеренно уничтожать их.

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Некоторые новостные сообщения предполагают, что талибы уже ищут один из самых известных тайников страны. Так называемое “Бактрийское сокровище“ представляет собой коллекцию из более чем 20 000 артефактов, многие из которых сделаны из золота, которые были найдены в могилах возрастом 2000 лет на месте под названием Тилля Тепе в 1978 году. Клад хранился в Национальном музее искусств. Афганистан и был выставлен в президентском дворце, но сообщения указывают на то, что его нынешнее местонахождение неизвестно.

Другие археологические находки, которым может угрожать опасность со стороны талибов, включают Мес-Айнак - буддийский город, процветавший около 1600 лет назад. Город был расположен на знаменитом Шелковом пути и использовался как для торговли, так и для богослужений. Здесь захоронены многочисленные древние буддийские монастыри и другие древние буддийские артефакты.

Когда талибы правили Афганистаном в период с 1996 по 2001 год, они уничтожили многие из этих буддийских артефактов, в том числе две массивные статуи шестого века, известные как “Будды Бамиана“, которые были высечены в скале. По сообщениям новостей, экстремистская группа использовала ракеты, танковые снаряды и динамит, чтобы снести высокие статуи.

Будущее Мес-Айнака выглядит особенно мрачным, поскольку источники сообщили Live Science, что все оборудование, используемое для раскопок и консервации на этом месте, исчезло; и талибы посещают это место с неизвестными целями.

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“Ситуация с культурным наследием плохая, потому что сейчас никто не заботится о местах и ​​памятниках“, - сказал Хайр Мухаммад Хайрзаде, афганский археолог, руководивший раскопками в Мес-Айнаке. “Все археологические раскопки в Афганистане [в] опасности“, - сказал Хайрзаде, отметив, что “нет ни мониторинга, ни лечения, ни ухода, все департаменты во всех провинциях закрыты, без денег и других средств, которые необходимы для заботы о местах и ​​памятниках“. Недавно Хайрзаде был вынужден бежать во Францию, спасаясь от талибов.

Хайрзаде сказал, что все оборудование, которое они использовали для раскопок и консервации Мес-Айнака, “пропало“. Китай имеет права на добычу полезных ископаемых в близлежащих районах, и даже до того, как Талибан захватил власть, археологи опасались, что часть этого участка может быть уничтожена, если его превратить в шахту. После того, как талибы захватили Кабул, они заявили, что будут искать экономической поддержки у Китая, но неясно, намеревается ли Китай построить в этом районе шахту.

В то время как талибы недавно взяли под свой контроль Кабул и некоторые части северного Афганистана, они контролировали некоторые части южного Афганистана в течение нескольких лет. В районах на юге, которые Талибан контролировал в течение многих лет, нет крупномасштабных грабежей, которые наблюдались на территориях, контролируемых группировкой Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии и Ираке.

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Северные районы Афганистана, которые только недавно захватили талибы, содержат гораздо больше археологических памятников, чем южные районы. Изучив недавние спутниковые снимки северного Афганистана, ученые увидели “повреждения, связанные с боем“, но не новые случаи широкомасштабных грабежей.

Даже если руководство талибов в Кабуле решит защитить археологические раскопки, нет никаких гарантий, что группы талибов в других частях Афганистана будут следовать этим приказам.

Кроме того, многие специалисты по наследию, которые все еще находятся в Афганистане, опасаются за свою жизнь.

За последние два десятилетия некоторые артефакты, которые были разграблены или украдены из Афганистана, были найдены в Соединенных Штатах и ​​репатриированы в Афганистан.

Напомним, ранее сообщалось, что США вернут Ираку Эпос о Гильгамеше.