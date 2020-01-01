США вернут Ираку Эпос о Гильгамеше

Бесценный артефакт был незаконно вывезен в США во время войны в Персидском заливе.

Глиняная табличка, стоимость которой составляет 1,7 миллиона долларов, возрастом 3500 лет и повествует о самой старой известной истории в мире, будет возвращена США в Ирак после изъятия у компании Hobby Lobby.

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Так называемая “Скрижаль снов Гильгамеша“, на которой была начертана часть “Эпоса о Гильгамеше“, одного из старейших известных религиозных текстов в мире, была украдена из иракского музея после начала войны в Персидском заливе в августе 1990 года и “мошенническим“ способом доставлена в США в 2007 году, по данным ЮНЕСКО, культурного агентства ООН.

Сеть магазинов декоративно-прикладного искусства Hobby Lobby приобрела планшет на аукционе 2014 года, намереваясь выставить его в Музее Библии своего владельца-миллиардера Стива Грина в Вашингтоне, округ Колумбия, но Министерство юстиции США конфисковало объект в 2019 году, объявив в июле 2021 года. что официально передаст табличку, поскольку артефакт въехал в страну “вопреки федеральному закону“.

Табличка, которая будет передана иракским чиновникам в Смитсоновском институте, входит в число 17 000 древних артефактов, которые должны быть возвращены, многие из которых были разграблены и вывезены контрабандой из страны после вторжения США в 2003 году.

“Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти здесь, в Соединенных Штатах и ​​в Ираке, позволяют иракскому народу снова приобщиться к странице своей истории“, - заявила в заявлении генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. “Эта исключительная реституция - крупная победа над теми, кто искажает наследие, а затем использует его для финансирования насилия и терроризма“.

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По данным Интерпола, война привела к значительному глобальному увеличению масштабов разрушения культурного наследия за последние десять лет, поскольку торговцы контрабандой вывозят незаконно приобретенные произведения искусства из зон конфликта, чтобы продать их за огромные суммы.

Возникший как серия из пяти шумерских стихотворений о приключениях мифологического героя Гильгамеша, “Эпос о Гильгамеше“ был объединен в эпос из 12 табличек на аккадском языке спустя десятилетия или даже столетия. История повествует о том, как Гильгамеш, развратный царь Урука, сражается с гигантом, а позже и подружится с ним. Затем он враждует с богами и отправляется на поиски победы над смертью.

Часть эпической истории была впервые обнаружена в 1853 году среди руин древней месопотамской библиотеки Ашшурбанипала в Ниневии (ныне северный Ирак), а ее загадочный клинописный текст был впервые переведен Джорджем Смитом. В той части рассказа, которую перевел Смит, описывалось большое наводнение, корабль, стоящий на якоре на вершине горы, и птица, посланная на поиски суши. Смит был так взволнован этой историей, что, как сообщается, в волнении сорвал с себя одежду.

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Открытие Смитом истории о потопе, столь похожей на библейский Ноев Ковчег, произвело фурор, и вскоре его отправили обратно, чтобы выкопать недостающие части таблички. Обнаруженные им фрагменты завершили рассказ о потопе и, по большей части, “Эпос о Гильгамеше“.

Табличка снов Гильгамеша названа так потому, что она содержит отрывок из эпоса, в котором Гильгамеш пересказывает свои сны своей матери, шумерской богине Нинсун. Табличка - одна из многих тысяч контрабандных артефактов, переданных федеральным властям организацией Hobby Lobby, которая также была вынуждена заплатить штраф в размере 3 миллионов долларов.

Министр культуры Ирака Хасан Надхем в своем выступлении отметил, что такая реституция артефактов “беспрецедентна“.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли древнее царство легендарного царя Мидаса.