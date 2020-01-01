В желудках младенцев нашли шокирующее количество микропластика

У детей микропластика скапливается больше, чем у взрослых.

У детей содержание микропластика в кишечнике больше, чем у взрослых pixabay

Микропластик повсюду. Даже то, что должно быть нетронутой дикой природой - ледяные равнины Антарктиды, сокрушительные глубины самых глубоких океанских пропастей - было загрязнено нашим мусором.

Поэтому неудивительно, что мы тоже глотаем пластик; он был обнаружен в наших фекалиях, вероятно, в результате еды из пластиковых контейнеров. Но новое пилотное исследование обнаружило нечто почти шокирующее: у младенцев концентрация микропластика в кишечнике выше, чем у взрослых, живущих в том же районе.

Читай также: Вакцинированные от коронавируса беременные передают антитела младенцам

В частности, в среднем в фекалиях шести годовалых младенцев в Нью-Йорке было обнаружено больше микропластика, чем в фекалиях 10 взрослых.

Открытие предполагает, что младенцы подвергаются более высокому воздействию микропластика, чем взрослые, возможно, из-за таких факторов, как безопасные для детей пластиковые принадлежности для кормления, соски, чашки-поилки и пластиковые игрушки, которые младенцы любят жевать во время прорезывания зубов.

Результаты показывают, что это явление требует дальнейшего изучения, тем более что любое воздействие на здоровье младенцев может быть намного более серьезным.

“Наши данные предоставляют исходные данные о дозах воздействия микропластика у младенцев и взрослых и подтверждают необходимость дальнейших исследований с большим размером выборки, чтобы подтвердить и расширить наши выводы“, - написали исследователи в своей статье .

Влияние потребления микропластика на здоровье в настоящее время неизвестно, но, возможно, оно не так безобидно, как мы когда-то думали. Недавние исследования показывают, что микропластик размером ниже определенного порога может проникать через клеточные мембраны и попадать в систему кровообращения, а также может отрицательно влиять на функцию клеток.

Читай также: Микропластик расщепляет клетки легких человека

Группа исследователей под руководством педиатра Курунтхалама Каннана из Нью-Йоркского университета хотела оценить воздействие на человека двух распространенных типов микропластика - полиэтилентерефталата (ПЭТ), используемого для изготовления упаковки для пищевых продуктов и одежды, и поликарбоната (ПК), используемого в игрушках и бутылках.

Исследователи собрали образцы кала у шести годовалых младенцев и 10 взрослых, а также мекония (первичный кал)у трех новорожденных. Они подвергли эти образцы масс-спектрометрии после сканирования образцов пластика, чтобы получить точную сигнатуру, которую нужно искать в образцах фекалий. Каждый образец фекалий содержал по крайней мере один тип пластика, но разница между взрослыми и годовалыми детьми была разительной.

“Мы обнаружили существенные различия в структуре двух типов микропластика между младенческими и взрослыми фекалиями“, - написали исследователи в своей статье.

“Концентрации ПЭТ были значительно выше в фекалиях младенцев, чем в фекалиях взрослых, в то время как концентрации микропластиков ПК существенно не различались между двумя возрастными группами. Считалось, что микропластики, измеренные в фекалиях младенцев и взрослых, в основном получены из пищевых источников“.

Читай также: В Арктике нашли рекордное количество микропластика

В среднем фекалии младенцев содержали в 10 раз больше ПЭТ, чем фекалии взрослых. Хотя размер выборки был слишком мал, чтобы окончательно определить причины такого огромного несоответствия, существует ряд возможностей.

Пластиковая посуда для кормления, чашки и миски считаются более безопасными для младенцев, поскольку их труднее сломать и, следовательно, меньше вероятность образования острых осколков, как это могут сделать стекло и керамика. Существуют также пластмассовые продукты для прорезывания зубов, предназначенные для жевания младенцами, и пластмассовые игрушки, не обязательно предназначенные для жевания, но их все равно можно жевать, потому что именно так и поступают младенцы.

“Известно, что годовалые младенцы часто глотают пластмассовые изделия и одежду. Кроме того, исследования показали, что детские смеси, приготовленные в полипропиленовых бутылках, могут выделять миллионы микропластиков, а многие обработанные детские продукты упакованы в пластиковые контейнеры, которые представляют собой еще один источник. воздействия на годовалых младенцев“, - пишут исследователи.

“Кроме того, текстильные изделия являются источником микропластика ПЭТ. Младенцы часто жуют и сосут ткань, и поэтому воздействие микропластика, присутствующего в текстильных изделиях, в этой возрастной группе вызывает большую озабоченность“.

Эти результаты демонстрируют, по словам исследователей, необходимость более глубокого исследования этого явления.

Напомним, ранее сообщалось, что чай в пакетиках может быть опасным для здоровья.