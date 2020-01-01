Создана самая маленькая летающая конструкция - микрочип с крыльями

Сейчас, возможно, больше, чем когда-либо, инженеры и ученые черпают вдохновение в природе при разработке новых технологий. Это также верно и для самой маленькой летающей конструкции, которую люди построили на сегодняшний день.

Вдохновленные тем, как деревья, такие как клены, рассеивают свои семена, используя лишь ветерок, исследователи разработали ряд крошечных летающих микрочипов, самый маленький из которых едва ли больше песчинки.

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Этот летающий микрочип или “микрофлора“ ловит ветер и вращается, как вертолет, по направлению к земле.

Микрофлоры, разработанные командой из Северо-Западного университета в Иллинойсе, могут быть оснащены сверхминиатюрной технологией, включая датчики, источники питания, антенны для беспроводной связи и даже встроенную память для хранения данных.

“Наша цель состояла в том, чтобы добавить полет к малым электронным системам, с идеей, что эти возможности позволят нам распространять высокофункциональные миниатюрные электронные устройства для измерения окружающей среды для мониторинга загрязнения, наблюдения за населением или отслеживания заболеваний“, - говорит Джон А. Роджерс из Northwestern, руководивший разработкой нового устройства.

Команда инженеров хотела разработать устройства, которые будут оставаться в воздухе как можно дольше, что позволит им максимально собрать соответствующие данные.

Когда микрофлора проваливается в воздух, его крылья взаимодействуют с воздухом, создавая медленное и стабильное вращательное движение.

Чип с крыльями Северо-Западный университет

“Мы думаем, что побеждаем природу. По крайней мере, в том узком смысле, что мы смогли построить структуры, которые падают с более стабильными траекториями и с более медленными конечными скоростями, чем аналогичные семена, которые можно увидеть на растениях или деревьях“, - говорит Роджерс.

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“Мы также смогли построить эти летающие конструкции для вертолетов в размерах, намного меньших, чем те, что встречаются в природе“.

Роджерс считает, что эти устройства потенциально могут быть сброшены с неба и рассредоточены для мониторинга усилий по восстановлению окружающей среды после разлива нефти или для отслеживания уровней загрязнения воздуха на разных высотах.

Ирония потенциального создания нового загрязнителя окружающей среды при попытке смягчить последствия другого не ускользает от Роджерса и его команды. В документе, описывающем их работу, авторы выражают следующие опасения:

“Необходимо тщательно продумать эффективные методы восстановления и утилизации. Одно решение, позволяющее обойти эти проблемы, использует устройства, изготовленные из материалов, которые естественным образом всасываются в окружающую среду в результате химической реакции и / или физического распада с образованием безвредных конечных продуктов“.

К счастью, лаборатория Роджерса разрабатывает переходную электронику, способную растворяться в воде после того, как она перестает быть полезной. Используя аналогичные материалы, он и его команда стремятся создать летательные аппараты, которые со временем могут разлагаться и исчезать в грунтовых водах.

Напомним, ранее сообщалось, что японцы пообещали летающие авто к 2023 году.