Интересный факт дня: Хорошие кишечные бактерии могут помочь похудеть

Триллионы микробов внутри нашего кишечника играют очень важную роль в нашем организме. Этот микробиом не только регулирует наш метаболизм и помогает нам усваивать питательные вещества из пищи в организм, он также может влиять на то, худы мы или страдаем ожирением.

Недавние исследования показывают, что микробиом кишечника может влиять на нашу способность похудеть. Исследователи из Вашингтонского университета в США обнаружили, что присутствие определенных "хороших" микробов в кишечнике людей, соблюдающих диету для похудения, влияет на то, сколько килограммов они смогли сбросить.

Чтобы понять, какое влияние микробы кишечника человека оказывают на потерю веса, исследователи изучили 105 людей с избыточным весом, все из которых были зачислены в годичную программу похудания. Чтобы отслеживать их потерю веса, исследователи записали начальный индекс массы тела (ИМТ) участников.

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Ученые также записали уровни определенных маркеров метаболизма в крови, таких как уровень холестерина, чтобы понять, насколько легко каждый участник может сжигать жир. Образцы стула были собраны в начале и в конце исследования, чтобы определить, какие микробы присутствовали в кишечнике каждого участника и на каком уровне.

Затем исследователи сравнили людей, потерявших вес (в среднем не менее 1 процента от их веса каждый месяц), с теми, чей вес остался прежним. Они обнаружили, что различные маркеры крови, связанные с метаболизмом, лишь минимально различаются между теми, кто похудел и не похудел.

Но в этих двух группах были действительно разные типы кишечных микробов. У людей, которые потеряли больше веса, в кишечнике было больше полезных бактериальных ферментов. Эти ферменты помогли расщепить сложные углеводы (например, содержащиеся в цельнозерновых) на простые сахара, что облегчает их переваривание и снижает вероятность их накопления в виде жира.

Авторы также обнаружили, что рост бактериальных колоний, в частности бактерий Prevotella, способствует выработке более высоких уровней полезных веществ, таких как короткоцепочечные жирные кислоты. Известно, что эти вещества уменьшают воспаление, что может способствовать похуданию.

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Из других исследований мы знаем, что гены человека могут влиять на риск ожирения, хотя нет четких доказательств того, что генетика также влияет на способность похудеть. Но это недавнее исследование показывает нам, что тип бактерий в кишечнике человека, когда он начинает диету, лучше, чем холестерин и другие вещества, которые связаны со способностью человека сжигать жир при прогнозировании того, сколько веса он потеряет.

Хотя исследователи показали связь между микробиомом кишечника и потерей веса, мы все еще многого не знаем, в том числе необходимость проверки этих результатов на более широкой группе, чтобы показать, что эти бактерии действительно участвуют в похудании. Участники исследования также принимали участие в коммерческой программе похудания.

Это означает, что группа может не быть репрезентативной для населения в целом, что является еще одной причиной, по которой необходимы дальнейшие исследования.

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Но если эти результаты будут подтверждены, они могут быть очень многообещающими для людей, которые хотят похудеть и не поддерживать его, поскольку микробиом кишечника человека может быть изменен - ​​в отличие от его генов. Следующим шагом будет выяснение того, как люди, желающие похудеть, могут увеличить количество этих специфических жиросжигающих бактерий либо с помощью диеты, включая пробиотики и пребиотики, либо с помощью более совершенных методов лечения, таких как трансплантация фекальной микробиоты - процедура, при которой стул здорового человека донор помещается в пациента, чтобы заменить полезные бактерии, которые отсутствуют у пациента.

Предыдущие клинические испытания уже показали, что определенные типы бактерий, присутствующие в пробиотиках, помогают похудеть. Но в этих исследованиях было измерено только несколько типов бактерий, используемых в пробиотиках.

Исследователи из этого исследования проверили все бактерии, присутствующие в кишечнике человека, что усилило аргумент о том, что кишечные микробы имеют решающее значение для веса.

Напомним, ранее мы узнали, что в мозге человека нашли неизвестный ранее микробиом.