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Рой пчел убил редких пингвинов в Африке

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В результате несчастного случая погибло в общей сложности 64 африканских пингвина.
Африканские пингвины находятся на грани исчезновения
Африканские пингвины находятся на грани исчезновения
hippopx.com

В ходе странного инцидента 64 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения (Spheniscus demersus), умерли в Южной Африке после того, как их ужалили в глаза и вокруг глаз медоносные пчелы (Apis mellifera capensis).

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Рейнджеры из организации национальных парков Южной Африки (SANParks) обнаружили 63 из 64 мертвых пингвинов в колонии недалеко от Кейптауна в национальном парке Столовая гора в пятницу, 17 сентября. Африканские пингвины являются охраняемым видом в Южной Африке и в настоящее время внесены в список находится под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП), насчитывая около 42 000 взрослых особей во всем мире. 

“Смерть произошла внезапно где-то между днем ​​четверга и утром пятницы“, - говорится в сообщении SANParks в Facebook. “Никаких внешних физических повреждений ни у одной из птиц не наблюдалось“.

Мертвые птицы были доставлены в Южноафриканский фонд охраны прибрежных птиц (SANCCOB) для вскрытия, чтобы определить, почему так много пингвинов внезапно умерло.

“После испытаний мы обнаружили укусы пчел вокруг глаз пингвинов“, - сказал французскому информационному агентству AFP Дэвид Робертс, клинический ветеринар из SANCCOB. “На месте происшествия также были дохлые пчелы“.

Основная гипотеза заключается в том, что рой медоносных пчел на мысе напал на колонию пингвинов, хотя непонятно, почему пчелы напали на пингвинов или почему они жалили их вокруг глаз, сообщает SANParks.

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“Это очень редкое явление“, - сказал Робертс. “Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность“.

Еще один мертвый пингвин с укусами вокруг глаз был обнаружен в субботу утром (18 сентября) на близлежащем пляже; Этот пингвин, вероятно, погиб от первого нападения пчелы, а не во время второго нападения, сообщает SANParks. 

“Сегодня на месте не было больше мертвых африканских пингвинов, и мы продолжим следить за ситуацией“, - заявила в субботу Алисон Кок, морской биолог из SANParks.

Напомним, ранее сообщалось, что на острове Южная Георгия нашли желтого пингвина.

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Теги: пингвины, пчелы
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Комментариев (1)
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wert-71    22.09.2021, 13:34
Оценка:  0
wert-71
цікава тактика. І ніяка це не випадковість, а спадкова поведінка
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