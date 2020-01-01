Фото дня: Хаббл запечатлел поразительный мощный звездный взрыв

В свой 31-й день рождения телескоп сделал потрясающий снимок.

Гибель массивной звезды должна быть одним из самых красивых финалов во Вселенной. Они выбрасывают колоссальные количества материала в пространство вокруг себя, вырезанное ударными волнами взрыва и звездным ветром, освещенное собственным светом звезды. Именно это происходит с AG Carinae, умирающей массивной звездой, находящейся на расстоянии 15 000 световых лет от нас, которая показана на новых изображениях телескопа Хаббла.

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Фактически, агония AG Carinae более жестокая, чем у большинства. Это то, что мы классифицируем как светящуюся голубую переменную звезду - одни из самых ярких и массивных звезд в галактике.

Эти чрезвычайно редкие звезды горят горячими и яркими (голубыми) огнями, а их продолжительность жизни намного короче, чем у других - всего несколько миллионов лет.

AG Carinae, масса которого примерно в 55–70 раз превышает массу Солнца , имеет возраст в несколько миллионов лет и нестабильна. Его яркость довольно сильно колеблется из-за противоборствующих сил: давления излучения, которое толкает наружу, и силы тяжести, которая стремится сжать звезду внутрь.

В конце жизни звезды, когда у нее заканчивается топливо для превращения в водород, давление излучения начинает уменьшаться. Это заставляет звезду сжиматься, при этом материал нагревается по мере приближения к ядру звезды.

Это нагревание затем вызывает извержение звезды, выбрасывая материал наружу. Для AG Carinae оболочка из материала вокруг нее - которая здесь выглядит как радужная оболочка вокруг зрачка - является продуктом именно такого извержения, произошедшего около 10 000 лет назад и содержащего около 15 солнечных масс.

Газ, окружающий AG Carinae NASA

На изображениях телескопа Хаббла цвета представляют типы материала. Красный цвет представляет собой ионизированный газ, выброшенный звездой, в основном водород и азот. Синий цвет - это пыль вокруг звезды, освещенная собственным светом звезды.

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Считается, что формы и полости в пыли созданы мощным звездным ветром, дующим со скоростью до миллиона километров в час.

Этот ветер дует быстрее, чем расширяется газовая туманность, примерно 250 000 километров в час; когда ветер догоняет, он врезается в газ, выталкивая его наружу и очищая полость вокруг звезды. Звездный ветер также вырезает пузырьки и нити, видимые в пыли.

AG Carinae все еще нестабильна и, вероятно, в конечном итоге станет настолько обедненной водородом из-за повторяющихся вспышек, что превратится в звезду Вольфа-Райе; этот процесс уже идет. Как только на этом эволюционном этапе жизни звезды закончится топливо, AG Carinae - вероятно - закончит свои дни главной последовательности в виде сверхновой.

Во время этого процесса, по мнению астрономов, ядро схлопнется, оставив после себя один из самых загадочных объектов во Вселенной - черную дыру.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаббл сделал самый подробный снимок галактики Треугольник.