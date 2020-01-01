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Фото дня: Хаббл запечатлел поразительный мощный звездный взрыв

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В свой 31-й день рождения телескоп сделал потрясающий снимок.
Композитный снимок AG Carinae
Композитный снимок AG Carinae
NASA

Гибель массивной звезды должна быть одним из самых красивых финалов во Вселенной. Они выбрасывают колоссальные количества материала в пространство вокруг себя, вырезанное ударными волнами взрыва и звездным ветром, освещенное собственным светом звезды. Именно это происходит с AG Carinae, умирающей массивной звездой, находящейся на расстоянии 15 000 световых лет от нас, которая показана на новых изображениях телескопа Хаббла.

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Фактически, агония AG Carinae более жестокая, чем у большинства. Это то, что мы классифицируем как светящуюся голубую переменную звезду - одни из самых ярких и массивных звезд в галактике.

Эти чрезвычайно редкие звезды горят горячими и яркими (голубыми) огнями, а их продолжительность жизни намного короче, чем у других - всего несколько миллионов лет.

AG Carinae, масса которого примерно в 55–70 раз превышает массу Солнца , имеет возраст в несколько миллионов лет и нестабильна. Его яркость довольно сильно колеблется из-за противоборствующих сил: давления излучения, которое толкает наружу, и силы тяжести, которая стремится сжать звезду внутрь.

В конце жизни звезды, когда у нее заканчивается топливо для превращения в водород, давление излучения начинает уменьшаться. Это заставляет звезду сжиматься, при этом материал нагревается по мере приближения к ядру звезды.

Это нагревание затем вызывает извержение звезды, выбрасывая материал наружу. Для AG Carinae оболочка из материала вокруг нее - которая здесь выглядит как радужная оболочка вокруг зрачка - является продуктом именно такого извержения, произошедшего около 10 000 лет назад и содержащего около 15 солнечных масс.

Газ, окружающий AG Carinae
Газ, окружающий AG Carinae
NASA

На изображениях телескопа Хаббла цвета представляют типы материала. Красный цвет представляет собой ионизированный газ, выброшенный звездой, в основном водород и азот. Синий цвет - это пыль вокруг звезды, освещенная собственным светом звезды.

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Считается, что формы и полости в пыли созданы мощным звездным ветром, дующим со скоростью до миллиона километров в час.

Этот ветер дует быстрее, чем расширяется газовая туманность, примерно 250 000 километров в час; когда ветер догоняет, он врезается в газ, выталкивая его наружу и очищая полость вокруг звезды. Звездный ветер также вырезает пузырьки и нити, видимые в пыли.

AG Carinae все еще нестабильна и, вероятно, в конечном итоге станет настолько обедненной водородом из-за повторяющихся вспышек, что превратится в звезду Вольфа-Райе; этот процесс уже идет. Как только на этом эволюционном этапе жизни звезды закончится топливо, AG Carinae - вероятно - закончит свои дни главной последовательности в виде сверхновой.

Во время этого процесса, по мнению астрономов,  ядро схлопнется, оставив после себя один из самых загадочных объектов во Вселенной - черную дыру.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаббл сделал самый подробный снимок галактики Треугольник.

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Теги: Хаббл, телескоп, звезда
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