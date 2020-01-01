Во время осеннего равноденствия возле Земли пролетит астероид

NASA следит за всеми подобными объектами, сближающимися с Землей, на случай, если их орбита может измениться.

В среду (22 сентября) во время осеннего равноденствия возле Земли пролетит космический камень размером примерно в три раза больше Статуи Свободы.

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По данным Лаборатории реактивного движения NASA, этот астероид, получивший название 2021 NY1, безвредно проплывет мимо нашей планеты, но по-прежнему считается околоземным объектом (NEO), поскольку он пройдет в пределах примерно 193 миллионов километров от Солнца.

По этому стандарту астероид 2021 NY1 приблизится к Земле на относительно близком расстоянии на расстоянии около 1 560 000 км от Земли - или почти в четыре раза больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Хотя такие астероиды не представляют угрозы для жизни на Земле, NASA отслеживает все ОСЗ на случай, если их орбиты могут измениться в будущем, что приблизит их к столкновению с нашей планетой. Изучение характеристик ОСЗ также может дать новую информацию о первых днях существования Солнечной системы, поскольку большинство астероидов представляют собой скальные фрагменты, возникшие в то время.

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Астероид 2021 NY1 - ​​это скала приличного размера, диаметром от 130 до 300 метров или от трех до шести статуй Свободы в высоту, согласно базе данных NASA NEO. Свободно вращающаяся скала движется в космосе со скоростью около 33 800 км/ч, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.

Как бы то ни было, этот осенний астероид далеко не самый близкий, который когда-либо проходил через наши окрестности. Эта честь принадлежит астероиду 2020 QG, который 16 августа 2020 года пролетел всего в 2950 км над Индийским океаном - без сгорания в атмосфере или столкновения с поверхностью нашей планеты.