Кратер Тихо на Луне показали в мельчайших деталях

Это самое четкое изображение Луны на сегодняшний день.

Разрешение нового изображения кратера Тихо составляет около пяти на пять метров и содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей. Изображение покрывает область размером 200 на 175 км, чтобы запечатлеть весь кратер, диаметр которого составляет 86 км.

“Это самое крупное радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы получили на сегодняшний день с помощью наших партнеров из Raytheon“, - сказал д-р Тони Бисли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории и вице-президент по радиоастрономии Associated Universities, Inc. (AUI). “Хотя впереди еще много работы по улучшению этих изображений, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности поделиться другими изображениями из этого проекта в ближайшем будущем“.

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GBT - самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп - был оснащен в конце 2020 года новой технологией, разработанной Raytheon Intelligence & Space и GBO, что позволило ему передавать радиолокационный сигнал в космос. С использованием GBT и антенн системы очень длинных базовых линий (VLBA) с того времени было проведено несколько испытаний, посвященных поверхности Луны, в том числе кратеру Тихо и местам посадки Аполлона NASA.

Как этот маломощный радиолокационный сигнал преобразуется в изображения, которые мы можем видеть? “Это делается с помощью процесса, называемого радаром с синтезированной апертурой или SAR“, - пояснил Гален Уоттс, инженер GBO. “Поскольку каждый импульс передается GBT, он отражается от цели, в данном случае от поверхности Луны, и принимается и сохраняется. Сохраненные импульсы сравниваются друг с другом и анализируются для получения изображения. Передатчик, цель, и все приемники постоянно перемещаются по мере того, как мы движемся в пространстве. Хотя вы можете подумать, что это может затруднить создание изображения, на самом деле это дает более важные данные“.

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Это движение вызывает небольшие различия от импульса к импульсу радара. Эти различия исследуются и используются для вычисления более высокого разрешения изображения, чем то, которое возможно при стационарных наблюдениях, а также для увеличения разрешения расстояния до цели, скорости движения цели к приемнику или от него и того, как цель перемещается по полю зрения. “Подобные данные радара никогда раньше не регистрировались с такого расстояния и такого разрешения“, - сказал Уоттс. “Раньше это делалось на расстояниях в несколько сотен километров, но не в масштабах этого проекта в сотни тысяч километров, и не с высоким разрешением в метр или около того на этих расстояниях. Все это требует больших вычислений. Десять или около того лет назад потребовались бы месяцы вычислений, чтобы получить одно из изображений с одного приемника“,

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой кратер раскрывает секреты образования Луны.