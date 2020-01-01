День осеннего равноденствия 22 сентября: Что нужно знать

Среда (22 сентября) знаменует собой равноденствие, которое, часто считается днем, когда темное и дневное время занимают по 12 часов. Но это совсем не так.

С астрономической точки зрения, осень начинается в северном полушарии (а весна - на юге) 22 сентября в 19:21 по Гринвичу. Именно тогда Солнце будет светить прямо над головой, если смотреть из точки в экваториальной части Тихого океана.

Но в регионах Северного полушария световой день по-прежнему будет немногим более 12 часов, несмотря на обозначение равноденствия.

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Определение равноденствия как дня равного дневного света и ночи - удобное упрощение.

Во-первых, он рассматривает ночь как просто время, когда солнце находится за горизонтом, полностью игнорируя сумерки. Если бы Солнце было не чем иным, как светящейся точкой на небе и если бы на Земле не было атмосферы , то во время равноденствия Солнце действительно проводило бы половину своего пути над горизонтом и половину под ним. Но на самом деле атмосферная рефракция поднимает диск Солнца больше, чем его видимый диаметр, когда он поднимается или заходит. Таким образом, когда мы видим солнце как красновато-оранжевый шар, который касается горизонта, мы смотрим на оптическую иллюзию - солнце фактически полностью за горизонтом.

Более того, восход и закат определяются как время, когда первая или последняя точка верхней конечности Солнца видна над горизонтом, а не в центре диска. Вот почему, если вы посмотрите время восхода и заката солнца в среду, вы заметите, что продолжительность светового дня или время от восхода до захода солнца все еще длится немногим более 12 часов.

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22 сентября на Северном полюсе Солнце очерчивает круг на 360 градусов вокруг всего неба, как будто скользит чуть выше края горизонта. В момент осеннего равноденствия в этом году солнце теоретически должно полностью исчезнуть из поля зрения, но его диск все еще будет парить над горизонтом. Только через 50 часов и 44 минуты последнее пятнышко верхней конечности солнца окончательно исчезнет из поля зрения, более чем через два дня.

Этот сильный эффект преломления также заставляет солнечный диск казаться овальным, когда он находится около горизонта. Степень преломления увеличивается так быстро, когда солнце приближается к горизонту, что его нижняя конечность поднимается больше, чем верхняя, что заметно искажает солнечный диск.

Некоторые астрономические мифы живут в умах людей. Один из них заключается в том, что весь арктический регион переживает шесть месяцев дневного света и шесть месяцев темноты. Часто “ночь“ просто считается, когда солнце находится за горизонтом, как будто сумерек не существует. Это заблуждение повторяется в бесчисленных учебниках географии, а также в туристических статьях и путеводителях.

Но сумерки до некоторой степени освещают небо, когда верхний край солнца находится ниже 18 градусов от горизонта. Это знаменует предел астрономических сумерек, когда небо действительно полностью темное от горизонта до горизонта.

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Есть еще два типа сумерек - яркие сумерки возникают, когда солнце опускается ниже 6 градусов за горизонт, и в общих чертах их определяют как время, когда можно продолжать большую часть дневных занятий на открытом воздухе. (В некоторых ежедневных газетах указывается время, когда вам следует включить фары в машине, обычно это соответствует окончанию ярких сумерек).

Так что даже на Северном полюсе, когда солнце скрывается из поля зрения на шесть месяцев, начиная с 24 сентября, утверждать, что сразу же наступает “полная темнота“, нельзя! Яркие сумерки там не заканчиваются до 8 октября.

Последний тип сумерек - это морские сумерки, которые заканчиваются, когда морской горизонт становится трудно различить, обычно, когда солнце опускается до 12 градусов ниже горизонта. В конце морских сумерек большинство людей считает ночь наступившей. На Северном полюсе нам придется ждать до 24 октября, пока не закончатся морские сумерки.

Наконец, астрономические сумерки - когда небо действительно становится полностью темным - заканчиваются 13 ноября. Затем они остаются постоянно темными до 28 января, когда сумерки начнутся заново. Итак, на Северном полюсе продолжительность 24-часовой темноты составляет почти 11 недель, а не шесть месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую силу в космосе.