Человеческий свист поможет понять язык дельфинов

Свистящие языки человека и язык дельфинов могут быть походи.

Свист во время работы - это не просто отвлечение для некоторых людей. Более 80 культур используют свист для общения на больших расстояниях. Многопрофильная группа ученых считает, что некоторые из этих языков свиста могут служить моделью для выяснения того, как информация может быть закодирована при общении с дельфинами. Они изложили свои доводы в новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Читай также: Google научился искать песни по свисту

Свистящая человеческая речь в основном развивалась в местах, где люди живут в пересеченной местности, например, в горах или густом лесу, потому что звуки распространяются намного дальше, чем обычная речь или даже крик. Хотя эти языки со свистом различаются в зависимости от региона и культуры, основной принцип один и тот же: люди упрощают слова, слог за слогом, в мелодии со свистом.

Подготовленные свистуны могут понять огромное количество информации. Например, в турецком языке со свистом обычные предложения со свистом понимаются до 90 процентов времени. Эта способность извлекать значение из свистящей речи привлекала лингвистов и других исследователей, заинтересованных в изучении тонкостей того, как человеческий мозг обрабатывает и даже создает язык.

Идея о том, что человеческая свистящая речь может также служить моделью общения таких млекопитающих, как афалины, впервые возникла в 1960-х годах благодаря работе Рене-Ги Буснеля, французского исследователя, который первым начал изучение свистящих языков. Совсем недавно некоторые из бывших коллег Буснела объединились, чтобы изучить потенциальную синергию между афалинами и людьми, у которых самый большой мозг по сравнению с размером тела на планете.

Читай также: Косатки выучили язык дельфинов

В то время как люди и дельфины по-разному издают звуки и передают информацию, структура и атрибуты, встречающиеся в языках человеческого свиста, могут дать представление о том, как афалины кодируют сложную информацию, по словам соавтора доктора Дайаны Рейсс, профессора психологии Хантер-колледжа в США.

Ведущий автор доктор Жюльен Мейер, лингвист из лаборатории Gipsa во Французском национальном исследовательском центре (CNRS), предложил следующий пример: способность слушателя декодировать человеческий язык или свистящую речь зависит от языковой компетенции слушателя, например понимания фонем - единицы звука, которая может отличить одно слово от другого. Однако изображения звуков, называемые сонограммами, не всегда сегментируются паузами между этими единицами в человеческой свистящей речи.

Мейер, Рейсс и соавтор доктор Марсело Магнаско, биофизик и профессор Университета Рокфеллера, планируют применить это и другие идеи, обсуждаемые в их статье, для разработки новых методов анализа свистов дельфинов. Они будут использовать данные о свистах дельфинов, собранные Рейссом и Магнаско, с базой данных о свистящей речи, которую Мейер собирал с 2003 года с CNRS, Коллегией Лиона, Museu Paraense Emílio Goeldi в Бразилии и несколькими некоммерческими исследовательскими ассоциациями, специализирующимися на свистках и инструментальных средствах речи.

Читай также: Ученые создают переводчика для дельфинов

"На основе этих данных, например, мы разработаем новые алгоритмы и протестируем некоторые гипотезы о комбинаторной структуре", - сказал Мейер, имея в виду такие строительные блоки языка, как фонемы, которые можно комбинировать для придания значения.

Магнаско отметил, что ученые уже используют машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы отслеживать дельфинов на видео и даже распознавать их крики. Однако, по словам Рейсс, для того, чтобы иметь алгоритм ИИ, способный "расшифровать" передачу свистков дельфинов, "нам нужно знать, какова минимальная единица значимого звука, как они организованы и как функционируют".

Напомним, ранее сообщалось, что дельфины помогут найти инопланетян.