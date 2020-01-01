В детских садах Финляндии провели эксперимент над иммунитетом детей

По данным эксперимента, проведенного в Финляндии, игры в зелени и подстилке подлеска мини-леса всего на один месяц может быть достаточно, чтобы изменить иммунную систему ребенка.

Когда работники детских садов разбили лужайку, посадили подлесок (например, карликовый вереск и чернику) и позволили детям ухаживать за посевами в ящиках для растений, разнообразие микробов в кишечнике и на коже маленьких детей стало более здоровым за короткий промежуток времени.

По сравнению с другими городскими детьми, которые играют в стандартных городских детских садах с ярдами, выложенными тротуаром, плиткой и гравием, у 3-, 4- и 5-летних детей в этих зеленых детских дошкольных учреждениях в Финляндии наблюдалось повышение Т-лимфоцитов и других важных иммунных клеток в маркерах их крови в течение 28 дней.

Читай также: Ученые открыли колоссальное количество новых видов микробов

"Мы также обнаружили, что кишечная микробиота детей, получавших зелень, была похожа на кишечную микробиоту детей, ежедневно посещающих лес", - объяснила ученый-эколог Марья Рослунд из Хельсинкского университета в 2020 году, когда было опубликовано исследование.

Предыдущие исследования показали, что раннее пребывание в зеленых насаждениях каким-то образом связано с хорошо функционирующей иммунной системой, но до сих пор не ясно, является ли эта связь причинной или нет.

В рамках этого эксперимента в Финляндии впервые открыто манипулируют городской средой ребенка, а затем проверяют изменения в его микробиоме и, в свою очередь, в иммунной системе ребенка.

Хотя результаты не содержат всех ответов, они подтверждают основную идею, а именно, что изменение микробов в окружающей среде может относительно легко повлиять на устойчивый микробиом у детей, помогая их иммунной системе в этом процессе.

Читай также: Найден питающийся метеоритами микроорганизм

Представление о том, что окружающая среда, богатая живыми существами, влияет на наш иммунитет, известно как "гипотеза биоразнообразия". Основываясь на этой гипотезе, потеря биоразнообразия в городских районах может быть, по крайней мере, частично ответственна за недавний рост иммунных заболеваний.

В исследовании сравнивались микробы окружающей среды, обнаруженные во дворах 10 различных городских детских садов, в общей сложности за 75 детьми в возрасте от трех до пяти лет.

В некоторых из этих детских садов были стандартные городские дворы с бетоном и гравием, в то время как другие вывозили детей на ежедневные прогулки на природе, а в четырех дворах были обновлены травы и лесной подлесок.

В течение следующих 28 дней детям из этих последних четырех детских садов было предоставлено время поиграть в их новом заднем дворе пять раз в неделю.

Когда исследователи протестировали микробиоту их кожи и кишечника до и после испытания, они обнаружили улучшенные результаты по сравнению с первой группой детей, которые играли в детских садах с меньшим количеством зелени в течение того же времени.

Читай также: Найдены бактерии, превращающие пластик в полезный жир

Даже за такой короткий период исследования исследователи обнаружили, что микробы на коже и кишечнике детей, которые регулярно играют в зеленых насаждениях, увеличились в разнообразии - особенность, которая связана с общим более здоровым иммунитетом.

Их результаты в значительной степени совпали с результатами второй группы детей из детских садов, которые ежедневно выезжали на природу.

Среди детей, которые вышли на улицу - играя в грязи, траве и среди деревьев, - увеличение количества микробов, называемых гаммапротеобактериями, повысило иммунную защиту кожи, а также увеличило полезные иммунные выделения в крови и уменьшило содержание интерлейкина. -17A, который связан с заболеваниями, передающимися иммунной системой.

Результаты неубедительны, и их нужно будет проверить среди более крупных исследований по всему миру. Тем не менее, преимущества зеленых насаждений, похоже, выходят за рамки нашей иммунной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что микробы способны жить в пище сотни лет.