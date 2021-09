Тайна Содома раскрыта: Древний город уничтожил астероид

Взрыв астероида был в 1000 раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы над Хиросимой.

Когда жители древнего ближневосточного города Содома, ныне называемого Талль-эль-Хаммам, однажды около 3600 лет назад занимались своими повседневными делами, они понятия не имели, что невидимая ледяная космическая скала неслась к ним со скоростью около 61000 км/час.

Вспыхнув в атмосфере, скала взорвалась огромным огненным шаром на высоте около 4 километров над землей. Взрыв был примерно в 1000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме.

Потрясенные горожане, уставившиеся на него, мгновенно ослепли. Температура воздуха быстро поднялась выше 2000 градусов по Цельсию. Одежда и дерево сразу же загорелись. Мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика начали плавиться. Практически сразу весь город загорелся.

Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна. Двигаясь со скоростью около 1200 км / ч, он был более мощным, чем самый страшный смерч из когда-либо зарегистрированных . Смертельные ветры пронеслись по городу, снося все здания.

город, который сейчас называется Талль-эль-Хаммам, находится примерно в 12 км к северо-востоку от Мертвого моря на территории нынешней Иордании NASA

Они оторвали верхние 12 м 4-этажного дворца и выбросили обломки в следующую долину. Ни один из 8000 человек или каких-либо животных в городе не выжил - их тела были разорваны на части, а кости разорваны на мелкие фрагменты.

Примерно через минуту в 22 км к западу от Талль-эль-Хаммама ветер от взрыва обрушился на библейский город Иерихон. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.

Все это звучит как кульминационный момент голливудского фильма-катастрофы. Откуда мы знаем, что все это на самом деле произошло около Мертвого моря в Иордании тысячелетия назад?

Получение ответов потребовало почти 15 лет кропотливых раскопок сотнями людей. Он также включал подробный анализ раскопанных материалов более чем двумя десятками ученых из 10 штатов США, а также Канады и Чехии.

Когда наша группа, наконец, опубликовала доказательства в журнале Scientific Reports, среди 21 соавторов были археологи, геологи, геохимики, геоморфологи, минералоги, палеоботаники, седиментологи, эксперты по космическим ударам и врачи.

Исследователи возле руин, со слоем разрушения примерно посередине каждой открытой стены Фил Сильвия

Много лет назад, когда археологи смотрели на раскопки разрушенного города, они могли увидеть темный, примерно 1,5 м перемешанный слой древесного угля, золы, расплавленных глиняных кирпичей и расплавленной глиняной посуды.

Было очевидно, что сильнейшая огненная буря давно разрушила этот город. Эта темная полоса стала называться слоем разрушения.

Никто точно не знал, что произошло, но этот слой не был вызван вулканом, землетрясением или войной. Ни один из них не способен плавить металл, сырцовые кирпичи и глиняную посуду.

Чтобы выяснить, что это может быть, группа ученых использовала онлайн-калькулятор воздействия для моделирования сценариев катастроф. Этот калькулятор, созданный экспертами по ядерным ударам, позволяет исследователям оценить многие детали космического столкновения на основе известных событий столкновения и ядерных взрывов.

Похоже, что виновником в Талль-эль-Хаммаме был небольшой астероид, похожий на тот, который повалил 80 миллионов деревьев в Тунгуске, Россия, в 1908 году. Теперь ученым нужны были доказательства того, что произошло в тот день в Талль-эль-Хаммаме.

На этом месте есть мелко раздробленные песчинки, называемые шоковым кварцем, которые образуются только при давлении 5 гигапаскалей. Представьте себе шесть 68-тонных военных танков Abrams, сложенных у вас на большом пальце.

Электронно-микроскопические изображения многочисленных мелких трещин в сотрясенных зернах кварца Аллен Уэст

Слой разрушения также содержит крошечные диамоноиды, которые, как видно из названия, тверды, как алмазы. Каждый меньше вируса гриппа. Похоже, что дерево и растения в этом районе мгновенно превратились в этот алмазоподобный материал из-за высокого давления и температуры огненного шара.

Эксперименты с лабораторными печами показали, что пузырчатая керамика и сырцовые кирпичи в Талль-эль-Хаммаме сжижались при температурах выше 1500 C. Этого достаточно, чтобы расплавить автомобиль за считанные минуты.

Слой разрушения также содержит крошечные шарики расплавленного материала, которые меньше переносимых по воздуху частиц пыли. Они называются сферулами и состоят из испаренного железа и песка, которые плавятся при температуре около 1590 C.

Кроме того, поверхности керамики и стекловолокна испещрены крошечными расплавленными металлическими зернами, включая иридий с температурой плавления 2466 C, платину, которая плавится при 1768 C, и силикат циркония при 1540 C.

Сферулы из расплавленного песка (вверху слева), дворцовой штукатурки (вверху справа) и расплавленного металла (два внизу) Малькольм ЛеКомпте

В совокупности все эти свидетельства показывают, что температура в городе поднялась выше, чем температура из-за вулканов, войн и обычных городских пожаров. Единственный естественный процесс - это космический удар.

Те же доказательства обнаружены в известных местах падения, таких как Тунгуска и кратере Чиксулуб, созданный астероидом, который вызвал вымирание динозавров.

Остается загадкой, почему город и более 100 других поселений были заброшены в течение нескольких столетий после этого разрушения. Возможно, из-за большого количества отложений соли во время удара стало невозможно выращивать сельскохозяйственные культуры.

Мы еще не уверены, но мы думаем, что взрыв мог испарить или разбрызгать токсичные уровни соленой воды Мертвого моря по всей долине. Без урожая никто не смог бы прожить в долине до 600 лет, пока минимальное количество осадков в этом пустынном климате не смыло соль с полей.

Возможно, устное описание разрушения города передавалось из поколения в поколение, пока оно не было записано как история библейского Содома. Библия описывает разорение городского центра недалеко от Мертвого моря - камни и огонь упали с неба, не один город был разрушен, от пожаров поднялся густой дым, а жители города погибли.

Диамоноиды (в центре) внутри кратера, образованные высокими температурами огненного шара и давлением на растения Малькольм ЛеКомпте

Может ли это быть древним свидетельством очевидца? Если это так, то разрушение Талль-эль-Хаммама может быть вторым по величине разрушением человеческого поселения в результате космического столкновения после деревни Абу-Хурейра в Сирии около 12800 лет назад . Что немаловажно, это может быть первая письменная запись о таком катастрофическом событии.

Страшно то, что это почти наверняка не последний раз, когда человеческий город встречает такую ​​судьбу.

Взрывы в воздухе размером с Тунгуску, такие как тот, который произошел в Талль-эль-Хаммаме, могут опустошить целые города и регионы и представляют серьезную опасность в наши дни.

По состоянию на сентябрь 2021 года известно более 26000 околоземных астероидов и сотня короткопериодических околоземных комет. Один неизбежно врежется в Землю. Еще миллионы остаются незамеченными, и некоторые из них, возможно, сейчас направляются к Земле.

Если орбитальные или наземные телескопы не обнаружат эти несанкционированные объекты, мир может не получить предупреждения, как и жители Талль-эль-Хаммама.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки падения астероида.