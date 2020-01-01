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Светящиеся в темноте растения заменят уличные фонари

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Свет растений позволит сэкономить на освещении.
Изображение светящихся наночастиц (выделенных зеленым) внутри растений под микроскопом
Изображение светящихся наночастиц (выделенных зеленым) внутри растений под микроскопом
Массачусетский технологический институт

Приличная часть энергии расходуется на освещение, поэтому ученые Массачусетского технологического института разрабатывают новый вид пассивного освещения - светящиеся в темноте растения. В последнем эксперименте команда заставила их светиться намного ярче, чем растения первого поколения, без вреда для их здоровья.

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Возникающая область “нанобионики растений“ включает в себя внедрение наночастиц в растения, чтобы дать им новые возможности. В прошлом команда Массачусетского технологического института создала растения, которые могут посылать электрические сигналы, когда им нужна вода, шпинат, который можно использовать для обнаружения взрывчатых веществ, и кресс-салат, светящийся в темноте.

Каким бы интересным ни было последнее, свечение не было особенно ярким - примерно наравне с теми пластиковыми светящимися звездами, которые многие из нас прикрепляли к потолку. Это крутая новинка, но не очень полезна для максимального варианта использования пассивного освещения.

Теперь исследователи повысили яркость до более практичного уровня. Ключевым моментом было переключение светящихся компонентов с люциферазы и люциферина, которые дают светлячкам их свечение, на люминофорные материалы. Эти материалы поглощают и сохраняют видимый и ультрафиолетовый свет и медленно выделяют его в виде фосфоресценции.

“Создание окружающего света с помощью возобновляемой химической энергии живых растений - смелая идея“, - говорит Шейла Кеннеди, автор исследования. “Это фундаментальный сдвиг в нашем понимании живых растений и электроэнергии для освещения“.

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В этом случае команда использовала наночастицы из алюмината стронция в качестве люминофора и покрыла их кремнеземом, чтобы они не повредили растения. Затем они проникают через поры в листьях и в конечном итоге накапливаются в слое, называемом мезофиллом.

Под воздействием солнечного света или светодиодов растения будут светиться зеленым. Команда проверила эту технику на ряде растений, включая кресс-салат, табак, базилик, маргаритки и слоновье ухо, и обнаружила, что всего 10 секунд воздействия синих светодиодов заставляют растения светиться до часа. Как и следовало ожидать, яркость света максимальна в первые несколько минут, а затем в течение следующего часа она затемняется.

Свет был в 10 раз ярче, чем в предыдущей версии, и, что важно, имплантаты из наночастиц не повредили нормальным функциям растений, таким как фотосинтез и испарение воды через их листья.

Конечная цель, по словам команды, - попытаться разработать светящиеся растения, которые можно было бы использовать для пассивного освещения улиц или других общественных мест, снижая потребление энергии, необходимой для уличного освещения. Следующие шаги к этой цели - объединение новых наночастиц алюмината стронция с более ранними наночастицами люциферазы, чтобы, мы надеемся, сделать свечение ярче и долговечнее.

“Если бы живые растения могли стать отправной точкой передовых технологий, растения могли бы заменить нашу нынешнюю неустойчивую городскую электрическую сеть освещения для взаимной выгоды всех видов растений, включая людей“, - говорит Кеннеди.

Напомним, ранее сообщалось, что растения покорили Землю на 100 млн лет раньше, чем считалось.

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Теги: растения, освещение
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